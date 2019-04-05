В оккупированном Крыму отказались зарегистрировать Православную церковь Украины
|20:21 22.04.2019
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|Крым
Управление министерства юстиции РФ по Крыму отказалось зарегистрировать местную религиозную организацию по заявке Павла Куща - Климента, который в качестве архиепископа представляет на полуострове новую Православную церковь Украины (ПЦУ).
Как сообщается в ответе на запрос агентства "Интерфакс-Юг" в управление Минюста РФ по оккупированному Крыму, 13 марта поступили документы от П.Куща для государственной регистрации юридического лица при создании в Симферополе местной религиозной организации "Украинский православный приход святых равноапостольных князя Владимира и княгини Ольги".
"По результатам рассмотрения вышеуказанных документов 12.04.2019 Управлением по основаниям, предусмотренным частью 1 статьи 12 Федерального закона от 26 сентября 1997 года № 125-ФЗ "О свободе совести и о религиозных объединениях", принято решение об отказе в государственной регистрации организации при ее создании", - отмечается в документе.
Ранее священнослужители ПЦУ, в частности архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Зорю), неоднократно заявляли о том, что представители церкви в оккупированном Крыму могут лишиться помещения, которое арендуется под Собор святых Владимира и Ольги. Сам архиепископ Симферопольский и Крымский ПЦУ Климент 12 февраля сообщил в Киеве, что оккупационные власти неоднократно требовали перерегистрировать епархию согласно российскому законодательству.
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