Грузооборот Бакинского ММТП планируется довести до 25 млн тонн в год

20:01 22.04.2019 0 комментариев Азербайджан

Грузоперевалочный потенциал Бакинского международного морского торгового порта (БММТП) планируется довести до 25 млн тонн в год.

Об этом в ходе IV Международного форума SOCAR «Downstream Каспий и Центральная Азия - трейдинг, логистика, нефтепереработка, нефтехимия» в Баку заявил советник генерального директора по транспортировке Бакинского порта Турал Алиев, передает PortNews, ссылаясь на Trend.

Алиев также отметил важность Свободной торговой зоны (СЭЗ), строящейся в поселке Алят, куда войдет и Бакинский порт. Он добавил, что СЭЗ играет важную роль в диверсификации экономики.

Напомним, официальная церемония открытия Бакинского международного морского торгового портового комплекса (поселок Алят, Баку, Азербайджан) состоялась 14 мая 2018 года.

Отмечается, что грузоперевалочный потенциал Бакинского порта в рамках первой фазы составляет 15 млн тонн, в том числе 100 тыс. контейнеров в год. Семь причалов из 12 существующих обслуживают сухогрузы, два причала – паромы, еще два причала - суда типа Ro-Ro и Ro-Pax. Еще один причал используется для обслуживания флотилии порта.
 

 



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