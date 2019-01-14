Якщо США виключать Туреччину з міжнародної групи, яка будує винищувач п’ятого покоління F-35, турецька сторона збирається купити російські технології й в цій сфері.

Про це говорять турецькі чиновники системи оборони.

«Ми не можемо собі дозволити залишити F-35 без заміщення», - сказав Business Insider неназваний турецький військовий офіцер, повідомляє УНІАН.

Він відмовився говорити про можливий вибір для такого заміщення, пояснивши, що це вимагає «технологічного, економічного і політичного обговорення».

Але чиновник з питань військових закупок в Анкарі сказав виданню, що «геостратегічні оцінки» роблять зброю Росії природним першим кандидатом на заміну.

«Російські технології винищувачів будуть першим кращим вибором, якщо наші американські союзники будуть поводитися так, як не годиться союзникам, і поставлять під сумнів членство Туреччини у програмі розробки Єдиного ударного винищувача», - сказав неназваний чиновник.

Вашингтон пригрозив Анкарі виключити її з програми, якщо вона все ж прийме на озброєння системи С-400, куплені в Росії.

Депутати від Республіканської й Демократичної партії з Комітету Сенату з питань збройних сил і Комітету з міжнародних відносин наголосили у спільній заяві, що «жодного F-35 не буде на турецькій території», а участь Туреччини в програмі буде заблокована, якщо С-400 будуть все ж взяті на озброєння.

Турецьких виробників також виключать з мережі виробництва запчастин і проведення ремонту американських літаків.

На початку місяця Пентагон анонсував заморозку поставок і роботи з Туреччиною у сфері програми F-35 через російські ракети.

Анкара наполягає, що поставка перших С-400 відбудеться в липні.

«Є F-35, але є й інші літаки, вироблені в Росії. Якщо ми не будемо здатні купити F-35, Туреччина купить схожі літаки в інших країн. І це буде продовжуватися до тих пір, поки ми самі не почнемо виробництво винищувачів п’ятого покоління», - сказав міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу.

Такий крок зробить Туреччину єдиною країною НАТО, яка водночас використовує С-400 і російські винищувачі.

«Це не корисна суперечка для альянсу. Ми бачимо сьогодні, що Туреччина просувається все більше на російську військову орбіту. І ми не хочемо цього», - прокоментував військових аташе ЄС в Анкарі.