Делегация представителей посольства Китая в Украине в пятницу посетила Херсонский морской порт в рамках реализации пилотного проекта концессии имущества ГП «Херсонский морской торговый порт» (ХМТП).

Об этом сообщила пресс-служба госстивидора, передают Порты Украины.

Помимо этого, в рамках реализации проекта технической помощи «Поддержка органов власти Украины в разработке Национальной транспортной модели и мастер-плана» порт посетил инженер по транспортному планированию ООО «Эжис Украина» Франсуа-Марк Турпен.

Согласно сообщению, в ходе встреч обсуждались переспективы реализации пилотного проекта концессии ГП «ХМТП».

Ранее Турпен посетил ГП «Стивидорная компания (СК) «Ольвия», ознакомившись с деятельностью предприятия накануне конкурса по отбору концессионера имущества госстивидора.

ГП «СК «Ольвия», ГП «ХМТП» и паромный комплекс ГП «Морской торговый порт «Черноморск» являются площадками реализации пилотных проектов концессии в портовой отрасли. Как ожидается, конкурсы по отбору концессионеров имущества ГП «СК «Ольвия» и ГП «ХМТП» могут быть объявлены в апреле 2019 года, а победители определены в июле-августе 2019 года. По состоянию на сентябрь 2018 года заинтересованность в концессии имущества госстивидоров проявили более 25 украинских и зарубежных компаний, в числе которых — «Днипро Карго Лимитед», «Метинвест», «Портинвест», «Укрречфлот», Bunge (США), COFCO (Китай), Mitsubishi Corparation (Япония), POSCO Daewoo (Корея) и др.

Пилотные проекты концессии утверждены Министерством инфраструктуры 23 июня 2016 года. ТЭО пилотных проектов разработаны консорциумом международных консультантов, сформированным Европейским банком реконструкции и развития и Международной финансовой корпорацией. При подготовке ТЭО проведен системный анализ рынка, выполнены финансовая, техническая, экологическая и юридическая экспертизы. Кроме того, проведены встречи с потенциальными отечественными и зарубежными частными партнерами с целью учета их предложений по реализации проектов.

ТЭО прошли обсуждение при участии представителей трудовых коллективов госстивидоров, местной власти и были утверждены Мининфраструктуры и Министерством экономического развития и торговли с учетом гарантий дальнейшего трудоустройства работников госпредприятий.