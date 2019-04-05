В аннексированном Крыму оккупанты отключили восемь мечетей от электроэнергии, в некоторых случаях — перекрыли подачу воды.

Об этом сообщил крымский активист, ведущий телеканала ATR Сейтумер Сейтумеров в Facebook.

«Список отключений на данный момент:

1. 10–11.04.2019 года отключили мечеть «Таракъташ» город Судак, село Дачное;

2. В ночь с 16.04. на 17.04.19. в городе Алушта в мечети отключили электричество;

3. 17.04.2019 в селе Богатовка в Судаке обесточили мечеть. Выяснилось, что «приказ был дан сверху»;

4. 17.04.2019 в 15:00 отключили электроэнергию и водоснабжение в мечети «Хан-Джами» в г. Евпатория;

5. 17.04.2019 в 15:00 отключили электроэнергию и водоснабжение в мечети поселка «Исмаил-бей» в г. Евпатория;

6. 18.04.2019 в с. Викторовка, Бахчисарайского района мечеть обесточили;

7. 18.04.2019 в с. Голубинка, Бахчисарайского района обесточили мечеть;

8. 19.04.2019 года в Нижнегорском районе в селе Уваровка в мечети отключили электроэнергию», — сообщил Сейтумеров.

Ранее сообщалось, что подобные отключения в Крыму происходят с подачи оккупационного «муфтията».

Как сообщал ATR, «Духовное управление мусульман Крыма» («муфтият»), расположенное в Симферополе, после аннексии полуострова оказалось под полным контролем оккупационных властей и ФСБ РФ. Недавно в Сети появилось видео с доказательствами показаний верхушки оккупационного «муфтията» против крымских татар в «делах о так называемом терроризме».