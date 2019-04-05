В оккупированном Крыму обесточили восемь мечетей
|19:01 22.04.2019
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|Крым
В аннексированном Крыму оккупанты отключили восемь мечетей от электроэнергии, в некоторых случаях — перекрыли подачу воды.
Об этом сообщил крымский активист, ведущий телеканала ATR Сейтумер Сейтумеров в Facebook.
«Список отключений на данный момент:
1. 10–11.04.2019 года отключили мечеть «Таракъташ» город Судак, село Дачное;
2. В ночь с 16.04. на 17.04.19. в городе Алушта в мечети отключили электричество;
3. 17.04.2019 в селе Богатовка в Судаке обесточили мечеть. Выяснилось, что «приказ был дан сверху»;
4. 17.04.2019 в 15:00 отключили электроэнергию и водоснабжение в мечети «Хан-Джами» в г. Евпатория;
5. 17.04.2019 в 15:00 отключили электроэнергию и водоснабжение в мечети поселка «Исмаил-бей» в г. Евпатория;
6. 18.04.2019 в с. Викторовка, Бахчисарайского района мечеть обесточили;
7. 18.04.2019 в с. Голубинка, Бахчисарайского района обесточили мечеть;
8. 19.04.2019 года в Нижнегорском районе в селе Уваровка в мечети отключили электроэнергию», — сообщил Сейтумеров.
Ранее сообщалось, что подобные отключения в Крыму происходят с подачи оккупационного «муфтията».
Как сообщал ATR, «Духовное управление мусульман Крыма» («муфтият»), расположенное в Симферополе, после аннексии полуострова оказалось под полным контролем оккупационных властей и ФСБ РФ. Недавно в Сети появилось видео с доказательствами показаний верхушки оккупационного «муфтията» против крымских татар в «делах о так называемом терроризме».
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