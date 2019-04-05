В оккупированном Крыму обесточили восемь мечетей

19:01 22.04.2019 0 комментариев Крым

В аннексированном Крыму оккупанты отключили восемь мечетей от электроэнергии, в некоторых случаях — перекрыли подачу воды.

Об этом сообщил крымский активист, ведущий телеканала ATR Сейтумер Сейтумеров в Facebook.

«Список отключений на данный момент:
1. 10–11.04.2019 года отключили мечеть «Таракъташ» город Судак, село Дачное;
2. В ночь с 16.04. на 17.04.19. в городе Алушта в мечети отключили электричество; 
3. 17.04.2019 в селе Богатовка в Судаке обесточили мечеть. Выяснилось, что «приказ был дан сверху»;
4. 17.04.2019 в 15:00 отключили электроэнергию и водоснабжение в мечети «Хан-Джами» в г. Евпатория;
5. 17.04.2019 в 15:00 отключили электроэнергию и водоснабжение в мечети поселка «Исмаил-бей» в г. Евпатория;
6. 18.04.2019 в с. Викторовка, Бахчисарайского района мечеть обесточили;
7. 18.04.2019 в с. Голубинка, Бахчисарайского района обесточили мечеть;
8. 19.04.2019 года в Нижнегорском районе в селе Уваровка в мечети отключили электроэнергию», — сообщил Сейтумеров.

Ранее сообщалось, что подобные отключения в Крыму происходят с подачи оккупационного «муфтията».

Как сообщал ATR, «Духовное управление мусульман Крыма» («муфтият»), расположенное в Симферополе, после аннексии полуострова оказалось под полным контролем оккупационных властей и ФСБ РФ. Недавно в Сети появилось видео с доказательствами показаний верхушки оккупационного «муфтията» против крымских татар в «делах о так называемом терроризме».

 



Ещё на эту тему:

21:01 22.04.2019
Джемілєва не пускають до Криму попри спливання терміну заборони на в'їзд
08:01 22.04.2019
19 апреля 2019 года закончился срок запрета на въезд в Крым Мустафе Джемилеву
20:41 19.04.2019
"Суд" у Криму продовжив арешт трьом фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір"
15:01 19.04.2019
В оккупированном Крыму прошли закрытые слушания по трем крымским татарам
11:41 19.04.2019
В окупованому Криму арештували кримськотатарського активіста Айвазова
11:21 19.04.2019
"Справа Веджіє Кашка": у МЗС відреагували на вироки кримського "суду"
09:21 19.04.2019
Український фільм "Додому" візьме участь у Каннському кінофестивалі
20:01 18.04.2019
В РФ "обескуражены" реакцией ОБСЕ на аресты в Крыму: "обвиняемых в терроризме назвали журналистами"
08:21 18.04.2019
ОБСЄ: Практика придушення критичних голосів у Криму неприпустима
19:41 17.04.2019
Політв’язня Джеппарова утримують в СІЗО з хворими на СНІД та туберкульоз – адвокат
18:21 17.04.2019
«Суд» вынес приговор четырем фигурантам «дела Веджие Кашка»
15:41 17.04.2019
Затриманий кримськотатарський активіст вийшов на зв'язок, він знаходиться в ФСБ
Новости
Азербайджан Азербайджан
20:01 22.04.2019
Грузооборот Бакинского ММТП планируется довести до 25 млн тонн в год
12:21 22.04.2019
ВС Азербайджана и Турции проведут тактические учения с боевыми стрельбами
14:01 16.04.2019
Азербайджан и Беларусь будут производить тракторы в Турции
15:01 12.04.2019
Реализация Трансадриатического газопровода близится к завершению
Все новости страны
Армения Армения
17:01 22.04.2019
Генпрокуратура Армении направит в Россию документы для экстрадиции экс-депутата парламента
11:21 15.04.2019
Танкисты ЮВО в ходе учений в Армении израсходовали более 2 тысяч боеприпасов
13:21 12.04.2019
Суд у Вірменії відмовився закривати справу проти колишнього президента
09:41 09.04.2019
В Ереване СНГ обсудит методы борьбы с беспилотниками
Все новости страны
Болгария Болгария
17:21 22.04.2019
Одна из политических партий Болгарии пообещала выступить против санкций в отношении России
10:21 12.04.2019
У Болгарії через протести поліція заблокувала Габрово
09:41 11.04.2019
ВМС Болгарии вновь попробуют выбрать поставщика патрульных кораблей
15:41 05.04.2019
Парламент Болгарии принял отставку министра юстиции на фоне скандала с недвижимостью
Все новости страны
Греция Греция
12:41 22.04.2019
В США заявили о готовности переместить военную базу из Турции в Грецию
18:21 19.04.2019
Греція може конфіскувати німецькі активи через невиплату репарацій
15:21 19.04.2019
Греція стурбована купівлею російської С-400 Туреччиною
09:41 18.04.2019
Греція вимагає від Німеччини нових репарацій за Другу світову війну
Все новости страны
Грузия Грузия
15:01 22.04.2019
Более трех тысяч военных задействовано в учениях на территории непризнанной Абхазии
10:41 22.04.2019
У Грузії протестувальники побилися з поліцією: понад 40 постраждалих
09:01 22.04.2019
Американський ракетний есмінець прибув у грузинський порт Батумі на Чорному морі
14:21 19.04.2019
С начала года экспорт из Грузии в ЕС снизился, а в страны СНГ - вырос
Все новости страны
Молдова Молдова
17:21 18.04.2019
У Молдові затримали найманця з Донбасу
10:41 18.04.2019
Российские военные в непризнанном Приднестровье провели учения с боевыми стрельбами
12:41 17.04.2019
В Молдове задержаны высокопоставленные чиновники одного из самых больших ведомств
17:21 16.04.2019
Депутати партії Додона цілою фракцією полетіли в Москву
Все новости страны
Россия Россия
20:41 22.04.2019
Минэкономики РФ повысило оценку оттока капитала в 2019 году почти вдвое - до $38 млрд
18:01 22.04.2019
«Запрет — это то, где человек свободен»: в Совфеде РФ осудили чрезмерное количество прав у россиян
15:41 22.04.2019
Первая партия военной техники поступила для ремонта на завод "Бином" в Северной Осетии
14:41 22.04.2019
Танкисты ЮВО выполнили боевые стрельбы в Ставропольском крае
Все новости страны
Румыния Румыния
11:41 22.04.2019
Экс-президент Румынии назвал свою цель в случае, если получит мандат в Европарламенте
14:01 19.04.2019
На румынской таможне задержали изобретательных контрабандистов / Фото
17:01 18.04.2019
Румыния и Турция проведут военно-политические консультации
10:01 18.04.2019
У Бухаресті обговорили посилення східного флангу НАТО
Все новости страны
Турция Турция
19:41 22.04.2019
Анкара погрожує Вашингтону закупити російські літаки, якщо їй не будуть постачати F-35
16:01 22.04.2019
На лідера турецької опозиції напали на військовому похороні в Анкарі
18:01 19.04.2019
В Туреччині затримали шпигунів ОАЕ, розслідують зв’язок з вбивством Хашоггі
15:41 19.04.2019
Крупнейшие судостроители Европы запустили единую платформу цифровизации
Все новости страны
Украина Украина
21:01 22.04.2019
Джемілєва не пускають до Криму попри спливання терміну заборони на в'їзд
20:21 22.04.2019
В оккупированном Крыму отказались зарегистрировать Православную церковь Украины
19:21 22.04.2019
Херсонский порт посетила китайская делегация в рамках проекта концессии
19:01 22.04.2019
В оккупированном Крыму обесточили восемь мечетей
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс