Беларусь временно приостановила поставки бензина и дизтоплива в Украину

18:41 22.04.2019 0 комментариев Украина

Концерн "Белнефтехим" принял решение временно ограничить экспортные поставки нефтепродуктов после того как белорусские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) начали получать некачественную нефть из России.

Об этом заявил заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов на заседании оперативного штаба по контролю за ситуацией по поставкам нефти, передает Бизнес Цензор со ссылкой на БЕЛТА.

"С учетом проведения посевной кампании, необходимости обеспечения внутреннего рынка, имеющихся рисков по переработке сырья с ухудшенным качеством нами принято решение о временном ограничении поставок нефтепродуктов по экспортным направлениям", – сообщил зампред концерна.

"Ограничение носит временный характер, и по мере исправления ситуации обязательства по поставкам нашим иностранным контрагентам будут исполнены", – подчеркнул Сизов.

По данным отраслевого издания enkorr, в связи со сложившейся ситуацией "Белорусская нефтяная компания" полностью прекратила экспорт светлых нефтепродуктов до нормализации ситуации с поставками нефти.

"Пока все "светлые" будут идти на внутренний рынок, по экспорту пауза, сколько она продлится – неизвестно", – сказал представитель ЗАО "БНК" на условиях конфиденциальности.

Прекращение поставок из Беларуси уже подтвердил трейдер одного из крупнейших импортеров белорусских нефтепродуктов в Украине.

Напомним, в 2018 году доля белорусского дизтоплива в балансе украинского рынка составила 33%. Мозырский и Новополоцкий НПЗ по итогам прошлого года отгрузили в Украину 2,34 млн тонн (-8% по сравнению с 2017 годом).

Белорусские производители остаются основным источником поставки бензинов в Украину. В 2018 году импорт бензина из Беларуси в Украину составил 836,5 тыс. тонн, что равно 44% объема украинского рынка.

Как уточнил главный инженер белорусского ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Вериго, белорусские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) смогут получить качественную нефть из России не раньше чем через неделю.  

"Сейчас по нефтепроводу продолжает поступать некачественная нефть, с высоким содержанием хлорорганических соединений. По оценке, такая ситуация сохранится, как минимум, в течение ближайших 8-10 дней", – сказал Вериго.

Представитель "Гомельтранснефть Дружба" сообщил, что сейчас накоплено уже более 700 тыс. тонн нефти, которая не соответствует показателям качества. Что с ней делать, пока не решено; рассматривается вариант возврата реверсом.

Вериго также констатировал, что прокачка некачественного сырья продолжается по всем экспортным направлениям.

"Зарубежные партнеры предприятия проинформированы о сложившейся ситуации сразу после получения полного анализа состояния нефти. Претензии к белорусской стороне предъявляться не будут, импортеры будут разбираться с поставщиком", – отметил собеседник.

Как сообщалось, 19 апреля концерн "Белнефтехим" заявил о резком ухудшении качества поступающей по нефтепроводу из России нефти. В связи с этим оба белорусских НПЗ – ОАО "Мозырский НПЗ" (Гомельская область) и ОАО "Нафтан" (Витебская область) сообщили об угрозе повреждения оборудования и почти на 50% сократили объемы нефтепереработки.

ОАО "Гомельтранснефть Дружба" обеспечивает транзит российской нефти в Польшу, Германию, Украину, Венгрию, Словакию, Чехию. В 2018 году предприятием прокачано 60,4 млн тонн нефти, из них 58,8 млн тонн (с учетом 8,8 млн тонн нефти для Мозырского НПЗ) – поставки из Российской Федерации.

Поставки за рубеж нефти через Беларусь обеспечивают около четверти нефтеэкспорта РФ.

Руководство концерна "Белнефтехим" намерено требовать от ПАО "Транснефть" возмещения издержек из-за поступления в нефтепровод некачественной российской нефти.

Мозырский НПЗ, на который поступила некачественная нефть, в понедельник сообщил о вынужденном демонтаже для ремонта установки по первичной переработке нефти.

Инцидент произошел на фоне отказа российской стороны поддержать предложение Минска о внеплановом увеличении тарифа на транзит нефти по территории Беларуси на 23% в связи с необходимостью обеспечения экологической безопасности при транзите и тем, что белорусский тариф является самым низким среди стран-транзитеров.

В заявлении министерства энергетики РФ 21 апреля говорилось, что проблемы ухудшения качества нефти на западном направлении носят технический характер и будут устранены в ближайшее время. Источник загрязнения обнаружен на участке Самара-Унеча. "Транснефть" письменно признала факт поставки некачественной нефти.



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