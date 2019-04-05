В оккупированном Севастополе, вышедшем на первое место демографического рейтинга, численность населения с 2016 по 2018 год увеличилась на 6,4%.

Показатель вырос за счет миграции: в городе отмечена естественная убыль населения — "минус" 2,5 тысячи человек, при этом миграционный прирост составил 29,5 тысячи человек, сообщают Примечания.

Всего в аннексированном Севастополе по данным на начало года проживает 443,2 тысяч человек.

Оккупированный Крым оказался на 23 месте рейтинга с небольшим положительным сальдо: естественная убыль населения в размере 19 тысяч человек компенсирована миграционным потоком – в аннексированный Крым приехали 24 тысячи человек.

Итого прирост населения на аннексированном полуострове составляет 0,25 процента, а общее число жителей на 1 января 2019 года – 1 млн 911 тыс человек.