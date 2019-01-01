Заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и госстроительству Елена Мизулина поддержала запретительные инициативы и законы. Также она выступила против чрезмерного количества прав у россиян.

Об этом сенатор заявила в ходе форума безопасного интернета, пишут Примечания.

«Говорят, что депутаты только все запрещают, но это совершенно ложное представление. Запрет — это как раз то, где человек свободен, потому что он говорит: это нельзя, а все остальное — как хочешь. Что такое право? Это и есть самая большая несвобода, — цитирует сенатора агентство "Москва". — Я вам могу сказать, что чем больше прав у нас будет, тем менее мы свободны, потому что право, в отличие от запрета, это когда ты должен действовать, и только таким образом, как написано в законе».

По ее словам, законопослушным гражданам, следующим правилам, нужно заполнять документы, относить их куда-то, ходить в суд. «Это целая гамма действий, в результате — ты несвободен. Чтобы какой-то результат получить, тебе нужно очень много сделать. Поэтому не надо к этому стремиться, к регулированию только правами. Поэтому чем больше прав, тем больше несвободы», — заявила парламентарий.

По мнению Мизулиной, система запретов важна для интернет-площадок, чтобы ограничить население «от вредных и потенциально опасных» ресурсов.

Напомним, 16 апреля Госдума РФ приняла в третьем, окончательном чтении закон сенатора Андрея Клишаса о суверенном Рунете. Функции по координации обеспечения устойчивого, безопасного и целостного интернета будут возложены на Роскомнадзор. Сегодня Совет Федерации в ходе заседания одобрил законопроект о безопасном и устойчивом Рунете, передает RT.

В поддержку проекта проголосовал 151 сенатор, против — четыре, воздержался один.

Противники закона считают, что российские власти пытаются воссоздать «железный занавес» и предупреждают об опасных последствиях новой попытки самоизоляции России. Закон критикуют за то, что он позволит российским властям блокировать каналы к любому ресурсу.