В оккупированном Крыму началось судебное рассмотрение по делу "украинского шпиона" Давыденко

17:41 22.04.2019 0 комментариев Крым

В “Верховном суде” Крыма началось рассмотрение по существу дела обвиняемого Россией в шпионаже в пользу Украины Константина Давыденко.

На 22 апреля 2019 года было запланировано первое судебное заседание, но оно не состоялось, так как обвиняемого не доставили в “суд”, сообщает Крымская правозащитная группа.

По информации “Верховного суда” Крыма, материалы по “делу  Давыденко” поступили в “Верховный суд” Крыма 28 марта 2019 года, 29 марта они были переданы “судье” Андрею Палию, который ранее вынес приговор “украинскому диверсанту” Евгению Панову.

Судебные заседания по “делу Давыденко” будут проводиться в закрытом режиме.

Напомним, ФСБ РФ заявила  о задержании в Симферополе гражданина Украины, жителя Донецкой области Константина Давыденко 11 февраля 2018 года.

На оперативном видео, опубликованном российскими СМИ, видно, как четверо людей в штатском подбежали к Давыденко и повалили его на землю, когда он пытался сесть в легковой автомобиль. На него надели наручники и погрузили в синий микроавтобус.

По версии российских спецслужб, Давыденко «целенаправленно» собирал и передавал украинским спецслужбам информацию «о деятельности частей и соединений Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации». Кроме того, согласно сообщению, задержанный собирал данные о сотрудниках ФСБ.

Украинца обвинили в шпионаже (ст. 276 Уголовного кодекса России) и вывезли в Москву, где Лефортовский районный суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Более года Константин Давиденко находился в СИЗО Лефортово. 9 апреля суд очередной раз продлил ему меру пресечения.



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