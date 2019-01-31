Одна из политических партий Болгарии пообещала выступить против санкций в отношении России
|17:21 22.04.2019
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|Болгария
В Болгарии зампред политической партии "Альтернатива болгарского возрождения" Любомира Ганчева пообещала в случае попадания партии в Европарламент (ЕП) выступить против антироссийских санкций.
Такое заявление Ганчева сделала на Ялтинском международном экономическом форуме. "...я уверена, что наши члены партии пройдут в Европарламент и будут выступать против санкций", — отметила Ганчева, пишет "Газета.ру", передает Novinite.
Она добавила, что пора покончить с политикой двойных стандартов.
Выборы в Европарламент пройдут с 23 по 26 мая 2019 года.
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