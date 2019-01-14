В рамках дела экс-депутата парламента Миграна Погосяна Генеральная прокуратура Армении направит соответствующие документы в компетентные органы России.

Об этом заявил в беседе с корреспондентом Новости Армении – NEWS.am советник генерального прокурора Армении Гор Абрамян.

По его словам, в настоящее время осуществляются необходимые процедуры для организации процесса экстрадиции Миграна Погосяна. «Для этого в настоящее время готовится пакет необходимых документов, который будет передан российской стороне в установленные сроки», - отметил Абрамян.

Напомним, что российские правоохранители в Карелии задержали бывшего главу СПИСА Армении Миграна Погосяна, который был объявлен в розыск Специальной следственной службой. В ССС Армении отметили, что вопрос экстрадиции находится в процессе.

Напомним, что ССС предъявила Погосяну обвинение по пункту 1 части 4 статьи 179 и части 2 статьи 308 УК Армении. Его обвиняют в том, что он совершил общественно опасные поступки, используя свое служебное положение, присвоил имущество в особо крупных размерах, а также злоупотребил своим служебным положением.