Беларусь и Казахстан отказываются покупать продукцию, изготовленную в оккупированном Крыму

16:41 22.04.2019 0 комментариев Крым

Беларусь и Казахстан отказываются покупать продукцию, изготовленную в оккупированном Крыму.

Об этом заявил глава Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ситуацию объясняют нестабильной политической ситуацией. Предприятия, желающие выйти на мировой рынок, вынуждены регистрироваться в других регионах России.

В 2018 году оккупированный Крым, по оценкам Крымстат, отправил на экспорт продукции на 23,8 млн долларов США, что на 20% меньше, чем в 2017 году.

При этом поставки в страны СНГ сократились на 15%, в страны дальнего зарубежья – на 27%.

Уменьшаются и объемы импорта из дальнего зарубежья – почти в 2 раза.

А вот поставки в оккупированный Крым из СНГ выросли почти на треть.

 


 



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