Беларусь и Казахстан отказываются покупать продукцию, изготовленную в оккупированном Крыму
|16:41 22.04.2019
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|Крым
Беларусь и Казахстан отказываются покупать продукцию, изготовленную в оккупированном Крыму.
Об этом заявил глава Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», ситуацию объясняют нестабильной политической ситуацией. Предприятия, желающие выйти на мировой рынок, вынуждены регистрироваться в других регионах России.
В 2018 году оккупированный Крым, по оценкам Крымстат, отправил на экспорт продукции на 23,8 млн долларов США, что на 20% меньше, чем в 2017 году.
При этом поставки в страны СНГ сократились на 15%, в страны дальнего зарубежья – на 27%.
Уменьшаются и объемы импорта из дальнего зарубежья – почти в 2 раза.
А вот поставки в оккупированный Крым из СНГ выросли почти на треть.
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