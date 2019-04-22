У Гаазі 23 квітня мають відбутися консультації між Україною та Росією в рамках позову України до Міжнародного трибуналу ООН щодо звільнення українських суден та полонених моряків.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила заступник міністра закордонних справ України Лана Зеркаль.

"Завтра (23 квітня) в Гаазі обмін думками з РФ про те, як саме вони порушують імунітет українських військових кораблів та моряків, яких вони незаконно утримують та проводять слідчи дії, а також як ми бачимо можливе усунення цих порушення морського права", - написала Зеркаль на своїй сторінці у Facebook.

Вона підкреслила, що вимога України до РФ лишається незмінною - усунути порушення міжнародного права і звільнити наших моряків і кораблі.

"Ми переконані у незаконності дій РФ по відношенню до наших моряків і не збираємося як деякі політичні діячі, що без сумніву виходять не з інтересів України та уповають на добру волю Путіна, чекати на політичну "милостиню" з Кремля. Тому продовжуємо доводити у судовому порядку нашу позицію щодо порушення Росією імунітету наших військових кораблів та моряків, гарантованого Конвенцією ООН з міжнародного морського права", - зазначила Зеркаль.

Нагадаємо, Україна подала позов проти Росії про порушення нею Конвенції ООН з морського права і ініціює процедуру, яка може звільнити полонених українських моряків.

Позов поданий в постійно діючий Міжнародний трибунал ООН з морського права, який розташований в Гамбурзі і діє в рамках згаданої конвенції ООН. Перше рішення буде винесено протягом місяця за терміновою процедурою.

Формально йдеться про два процеси. У більшому позові, для якого буде створений арбітраж, Україна вимагатиме від РФ фінансову компенсацію за арешт військових кораблів. А ще до початку арбітражного розгляду Україна проситиме трибунал ухвалити швидке рішення про тимчасові заходи.