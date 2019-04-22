На лідера турецької опозиції напали на військовому похороні в Анкарі
|16:01 22.04.2019
|0 комментариев
|Турция
На лідера головної опозиційної партії Туреччини напали протестувальники на військовому похороні в Анкарі.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посилання на ВВС.
Керівник Республіканської народної партії (CHP) Кемал Кілічдароглу був атакований розлюченим натовпом під час відвідування кладовища у в неділю.
На кадрах з місця події можна побачити, що його штовхають і намагаються вдарити. У супроводі сил безпеки він сховався в найближчому будинку, поки натовп не розійшовся.
Кілічдароглу був присутній на похоронах, щоб висловити повагу турецькому солдату, який загинув у сутичках з бійцями Робочої партії Курдистану біля кордону з Іраком.
Правляча партія AKP президента Реджепа Тайіпа Ердогана і націоналістичні політики критикували Кілічароглу за його зв'язки з прокурдською партією HDP.
Напруга в Туреччині зросла з того часу, як CHP виграла місцеві вибори в Анкарі і Стамбулі на виборах мера, перемігши кандидатів від партії Ердогана.
Ещё на эту тему:
У берегів Туреччини знайшли найстаріший корабель на землі / Відео
Столкновение поездов в Анкаре: 7 погибших, 46 раненых / Фото
На жилой квартал Стамбула упал военный вертолет / Фото, видео
Два человека погибли при крушении учебного самолета в Турции / Фото
В Турции нашли доказательства гибели саудовского журналиста
В Турции назвали причину железнодорожной катастрофы - число погибших достигло 24 человек / Фото
В Турции произошла стрельба в университете, есть жертвы
В Турции разбился военный самолет, два пилота погибли
Два человека погибли и 20 ранены в ДТП с автобусом в Турции
В Турции упал мост-гигант / Фото