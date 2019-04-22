На лідера турецької опозиції напали на військовому похороні в Анкарі

16:01 22.04.2019 0 комментариев Турция

На лідера головної опозиційної партії Туреччини напали протестувальники на військовому похороні в Анкарі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посилання на ВВС.

Керівник Республіканської народної партії (CHP) Кемал Кілічдароглу був атакований розлюченим натовпом під час відвідування кладовища у в неділю.

На кадрах з місця події можна побачити, що його штовхають і намагаються вдарити. У супроводі сил безпеки він сховався в найближчому будинку, поки натовп не розійшовся.

Кілічдароглу був присутній на похоронах, щоб висловити повагу турецькому солдату, який загинув у сутичках з бійцями Робочої партії Курдистану біля кордону з Іраком.

Правляча партія AKP президента Реджепа Тайіпа Ердогана і націоналістичні політики критикували Кілічароглу за його зв'язки з прокурдською партією HDP.

Напруга в Туреччині зросла з того часу, як CHP виграла місцеві вибори в Анкарі і Стамбулі на виборах мера, перемігши кандидатів від партії Ердогана.

 



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