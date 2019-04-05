Низкое качество реализации проекта "Формирование комфортной городской среды" в оккупированном Крыму связано с недостаточной активностью "муниципалитетов" и неудовлетворительном контроле подконтрольных Кремлю местных "властей".

Такое мнение выссказал директор АНО "ЖКХ Контроль Республики Крым" Анатолий Петров, сообщает РИА Новости.

О провале программы благоустройства стало известно по итогам рейтинга федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", где оккупированный Россией Крым показал наихудшие среди субъектов РФ результаты, заняв последнее место.

"Все зависит от заказчика, а это наши местные власти. Они сами выбрали себе подрядчика, сами контролировали, все рычаги были у них в руках. Раньше была проблема в отсутствии денег, но сейчас-то деньги есть и очень удивительно, когда к концу года они не освоены. Сама процедура сильно затянута, в декабре они вдруг начинают закупать материалы и выходить на объекты! — констатировал Петров. — Выполнение программы в Крыму обстоит плохо, местные бюджеты, к сожалению, плохо участвуют в этом вопросе".

В то же время оккупанты заявляют, что в 2019 году у Крыма есть все шансы изменить печальную статистику.

Торги уже проведены, а, значит, подрядчики должны выйти на объекты раньше и, соответственно, раньше завершить работы по благоустройству. Всего в ближайшие пять лет оккупанты обещают "кардинально преобразить порядка 1000 объектов".

"В рамках нацпроекта по благоустройству городской среды в Крыму до 2024 года увеличится индекс качества городской среды на 30 % по 10 городам, будет благоустроено не менее 1000 общественных территорий. Поэтому планы на ближайшее пятилетие очень большие. В этом году сумма по Республике составляет более 600 млн, думаю, что не меньше будут в следующие года, поэтому мы быстро увидим, как Крым меняется в лучшую сторону", — заверила в ходе пресс-конференции "депутат госсовета" оккупированного Крыма, региональный координатор проекта "Школа грамотного потребителя" Ольга Виноградова.