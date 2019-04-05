Подразделения российской военной базы в непризнанной Абхазии подняты по учебной тревоге в рамках проведения двустороннего командно-штабного учения с боевой стрельбой.

Учение проводится совместно с подразделениями "Минобороны" непризнанной Абхазии в рамках плана боевой подготовки объединенной группировки войск (сил), сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Военнослужащие подразделений базы, принимающих участие в учении, совершили марши на технике из парка боевых машин в назначенные районы.

Впервые при проведении учения личный состав соединения разделен на две противоборствующие стороны. Подразделения противника и своих сил в течение недели будут вести условные боевые действия в сложных условиях горно-лесистой местности.

На этапе розыгрыша практических действий в учении примет участие авиация 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО и корабли Черноморского флота страны-агрессора.

Всего в командно-штабном учении принимают участие около 3 тыс. военнослужащих, задействовано более 400 единиц военной техники, в том числе вертолеты Ми-8АМТШ «Терминатор» и малый противолодочный корабль «Поворино».