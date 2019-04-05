Более трех тысяч военных задействовано в учениях на территории непризнанной Абхазии
|15:01 22.04.2019
|0 комментариев
|Абхазия
Подразделения российской военной базы в непризнанной Абхазии подняты по учебной тревоге в рамках проведения двустороннего командно-штабного учения с боевой стрельбой.
Учение проводится совместно с подразделениями "Минобороны" непризнанной Абхазии в рамках плана боевой подготовки объединенной группировки войск (сил), сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Военнослужащие подразделений базы, принимающих участие в учении, совершили марши на технике из парка боевых машин в назначенные районы.
Впервые при проведении учения личный состав соединения разделен на две противоборствующие стороны. Подразделения противника и своих сил в течение недели будут вести условные боевые действия в сложных условиях горно-лесистой местности.
На этапе розыгрыша практических действий в учении примет участие авиация 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО и корабли Черноморского флота страны-агрессора.
Всего в командно-штабном учении принимают участие около 3 тыс. военнослужащих, задействовано более 400 единиц военной техники, в том числе вертолеты Ми-8АМТШ «Терминатор» и малый противолодочный корабль «Поворино».
Ещё на эту тему:
Танкисты ЮВО выполнили боевые стрельбы в Ставропольском крае
Спецназ ЮВО в Адыгее совершил десантирование и марш-бросок для проведения контрольных стрельб
Российские военные в непризнанном Приднестровье провели учения с боевыми стрельбами
На Кубани танкисты и артиллеристы ЮВО в ходе тренировки РОК выполнили более 100 огневых задач
Зенитчики ЮВО страны-оккупанта провели учение по защите важных объектов в непризнанной Абхазии
Разведчики ЮВО в горах Карачаево-Черкесии испытали портативные РЛС
Россия задействовала самолеты дальнего радиолокационного обнаружения на учениях в Черном море