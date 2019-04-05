С танковыми подразделениями 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) провели контрольные занятия по стрельбе штатным снарядом из танков Т-72Б3 на полигоне Николо-Александровский.

Занятия проводились в рамках проверки подразделений, представленных к присвоению наименования «ударное», сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Экипажи танков Т-72Б3 выполнили по три упражнения контрольных стрельб штатным снарядом. Стрельба велась в движении по появляющимся и движущимся целям, имитирующим движущийся танк, противотанковый гранатометный расчет и безоткатное артиллерийское орудие на дистанциях от 600 до 1800 м.

За право иметь почетный статус боролись не только танкисты, но и подразделения мотострелков, артиллеристов, военных медиков и химиков, специалистов материально-технического обеспечения и инженерных войск.

Всего к проверке в общевойсковой армии было привлечено около 1000 военнослужащих и задействовано более 400 единиц вооружения и военной техники.