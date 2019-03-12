Первая партия военной автомобильной техники поступила на завод "Бином" в Северной Осетии для прохождения ремонта в соответствии с заключенными контрактами с воинскими частями.

Об этом сообщает пресс-служба правительства республики, передает Интерфакс.

"Для нас важно, чтобы именно в нашем регионе проходил ремонт техники, которая находится в распоряжении российской 58-й армии. Здесь немаловажное значение играет логистика. Кроме того, специалисты, которые работают на заводе, отличаются высоким уровнем профессионализма", - цитирует пресс-служба главу Северной Осетии Вячеслава Битарова.

Предполагается, что развитие предприятия по ремонту военной техники, в частности, позволит трудоустроить часть рабочих, которые находятся в стадии увольнения после закрытия в Северной Осетии завода ОАО "Электроцинк".

Ранее сообщалось, что в Северной Осетии появится сервисный центр по ремонту военной техники. Предполагалось, что сервисный центр будет запущен АО "Ремдизель" в двух корпуса завода "Бином", расположенного в республике.