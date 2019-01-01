Украинское Дунайское пароходство хочет взять европейские кредиты на модернизацию своего флота
|14:21 22.04.2019
|0 комментариев
|Украина
Украинское Дунайское пароходство ведет переговоры с представителями европейских банков – PKB Privatbank (Лугано, Швейцария), Bendura bank (Лихтенштейн), Deutsche Bank (представительство в Цюрихе, Швейцария), Union Bank of Switzerland (Цюрих, Швейцария).
Предприятие намерено за счет кредитов произвести модернизацию своего флота, сообщает Думская со ссылкой на пресс-службу УДП.
Согласно разработанному в 2018 году Стратегическому плану развития пароходства, до 2023 года планируется провести замену дизель-генераторов на речных буксирах типа «Рига-Иваново», «Запорожье», «Сергей Авдеенков». Далее – модернизация речных буксиров путем замены судовой энергетической установки. Кроме того, согласно Стратегическому плану, намечено строительство барж типа SLG на Килийском судостроительно-судоремонтном заводе.
Как отметил председатель правления ЧАО «УДП» Дмитрий Чалый, представители банков с интересом восприняли развернутую презентацию Украинского Дунайского пароходства.
«Мы продолжаем совместную работу, в ходе которой УДП предоставит расчеты необходимых средств, а представители банков – алгоритм получения кредитной линии, – прокомментировал итоги переговоров Дмитрий Сергеевич. – Для Украинского Дунайского пароходства сотрудничество с европейскими банками важно, так как кредитные линии открываются на длительный срок – до 20 лет, и, что немало важно, процентная ставка в Европе значительно ниже, чем в Украине. Сотрудничество с европейскими финансовыми учреждениями откроет предприятию возможности реализовать программы реновации буксиров и секций, строительства нового флота».
Ещё на эту тему:
АМПУ оголосила закупівлю лоцманських катерів і промірного катера
У Миколаєві завершують ремонт ракетного катера “Прилуки” / Фото
Шесть банков заинтересовались покупкой лоцманского катера для АМПУ за 80 млн гривен
АМПУ планирует приобрести лоцманский катер в лизинг
МИУ координирует возвращение танкера «Рута» в госсобственность
Администрация Одесского порта вернула судно, много лет незаконно удерживаемое фрахтователем / Фото
Украинский речной круизный теплоход "Зiрка Днiпра" продан и с 2018 года будет работать в РФ
Украина пустила с молотка арестованные российские танкеры и продала их намного дороже, чем ожидалось
Австрийцы зафрахтовали теплоход «Волга» Украинского Дунайского пароходства на 2018 год
В Украине продают российские танкеры за долги
АМПУ пополнит свой флот 20 судами