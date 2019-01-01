Украинское Дунайское пароходство ведет переговоры с представителями европейских банков – PKB Privatbank (Лугано, Швейцария), Bendura bank (Лихтенштейн), Deutsche Bank (представительство в Цюрихе, Швейцария), Union Bank of Switzerland (Цюрих, Швейцария).

Предприятие намерено за счет кредитов произвести модернизацию своего флота, сообщает Думская со ссылкой на пресс-службу УДП.

Согласно разработанному в 2018 году Стратегическому плану развития пароходства, до 2023 года планируется провести замену дизель-генераторов на речных буксирах типа «Рига-Иваново», «Запорожье», «Сергей Авдеенков». Далее – модернизация речных буксиров путем замены судовой энергетической установки. Кроме того, согласно Стратегическому плану, намечено строительство барж типа SLG на Килийском судостроительно-судоремонтном заводе.

Как отметил председатель правления ЧАО «УДП» Дмитрий Чалый, представители банков с интересом восприняли развернутую презентацию Украинского Дунайского пароходства.

«Мы продолжаем совместную работу, в ходе которой УДП предоставит расчеты необходимых средств, а представители банков – алгоритм получения кредитной линии, – прокомментировал итоги переговоров Дмитрий Сергеевич. – Для Украинского Дунайского пароходства сотрудничество с европейскими банками важно, так как кредитные линии открываются на длительный срок – до 20 лет, и, что немало важно, процентная ставка в Европе значительно ниже, чем в Украине. Сотрудничество с европейскими финансовыми учреждениями откроет предприятию возможности реализовать программы реновации буксиров и секций, строительства нового флота».