Защита 24-х украинских военнопленных моряков подала апелляционные жалобы на постановления Лефортовского районного суда Москвы о продлении военнопленным сроков содержания под стражей.

Об этом сообщил координатор адвокатов украинцев Николай Полозов, передает QHA.

По его словам, все жалобы поданы в установленный законом срок.

В апелляции защита указала, что захваченные российскими властями военные моряки являются военнопленными и находятся под защитой Третьей Женевской конвенции и не должны содержаться в СИЗО, так как это является конвенциональным нарушением.

В жалобах адвокаты отметили, что российский суд не дал надлежащей оценки представленным защитой резолюции ПАСЕ, согласно которой в отношении моряков должны применяться нормы международного гуманитарного права, включая Женевские конвенции, а также докладу Управления Верховного Комиссара ООН по правам человека, в соответствии с которым моряки наделены статусом военнопленных до тех пор, пока компетентный трибунал не примет иного решения.

Защита также обжаловала отказ Лефортовского суда передать дела на рассмотрение в военный суд, как того требует Третья Женевская конвенция.

Рассмотрение апелляции ожидается в мае в Московском городском суде.

17 апреля Лефортовский районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей всем 24-м украинским военнопленным морякам до 24 июля и 26 июля. Николай Полозов заявил, что российские следователи и судьи прекрасно понимают, что в этом деле от них ничего не зависит, а вопрос освобождения военнопленных моряков лежит исключительно в политической плоскости.