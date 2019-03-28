Адвокаты украинских моряков обжаловали постановление о содержании их под стражей
|14:01 22.04.2019
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|Крым
Защита 24-х украинских военнопленных моряков подала апелляционные жалобы на постановления Лефортовского районного суда Москвы о продлении военнопленным сроков содержания под стражей.
Об этом сообщил координатор адвокатов украинцев Николай Полозов, передает QHA.
По его словам, все жалобы поданы в установленный законом срок.
В апелляции защита указала, что захваченные российскими властями военные моряки являются военнопленными и находятся под защитой Третьей Женевской конвенции и не должны содержаться в СИЗО, так как это является конвенциональным нарушением.
В жалобах адвокаты отметили, что российский суд не дал надлежащей оценки представленным защитой резолюции ПАСЕ, согласно которой в отношении моряков должны применяться нормы международного гуманитарного права, включая Женевские конвенции, а также докладу Управления Верховного Комиссара ООН по правам человека, в соответствии с которым моряки наделены статусом военнопленных до тех пор, пока компетентный трибунал не примет иного решения.
Защита также обжаловала отказ Лефортовского суда передать дела на рассмотрение в военный суд, как того требует Третья Женевская конвенция.
Рассмотрение апелляции ожидается в мае в Московском городском суде.
17 апреля Лефортовский районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей всем 24-м украинским военнопленным морякам до 24 июля и 26 июля. Николай Полозов заявил, что российские следователи и судьи прекрасно понимают, что в этом деле от них ничего не зависит, а вопрос освобождения военнопленных моряков лежит исключительно в политической плоскости.
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