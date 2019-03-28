Банк «ДОМ.РФ» инициировал банкротство двух предприятий из группы компаний «Легенда Крыма».

Арбитражные суды оккупированного Крыма и Москвы приняли к производству заявление банка о признании банкротами ООО «Легенда Крыма» и ООО «Управляющая компания «Легенда Крыма», сообщает Крыминформ со ссылкой на «Интерфакс».

«Заявление кредитора принять к производству, возбудить производство по делу. Назначить судебное заседание по рассмотрению обоснованности заявления на 3 июня 2019 года», – говорится в определении подконтрольного России крымского "суда" от 19 апреля.

В Арбитражный суд Москвы «ДОМ.РФ» обратился с просьбой признать несостоятельным ООО «УК «Легенда Крыма». Суть претензий пока не указана, заявление принято к производству. Заседание назначено на 14 мая.

В целом сумма требований к винзаводу составляет 178,6 млн рублей (в том числе 163,2 млн рублей просроченной ссуды).

По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», бенефициаром ООО «Легенда Крыма», зарегистрированного в 2002 году, и ООО «Управляющая компания «Легенда Крыма», созданного в 2014 году, является Михаил Штырлин. Он контролирует также еще ряд компаний в оккупированном Крыму, Москве и Московской области, занимающихся производством тихих и игристых вин и коньяков и оптовой торговлей алкоголем. Группа компаний «Легенда Крыма» существует с 1993 года и является крупным дистрибьютором иностранных вин в России.