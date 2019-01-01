В целях борьбы с должниками севастопольский «Водоканал» обещает уже с апреля ставить заглушки на систему водоотведения.

Заглушки на систему водоотведения работники «Водоканала» собираются устанавливать при участии представителяей управляющей компании, сообщают Примечания.

«В целях выполнения мероприятий, направленных на уменьшение дебиторской задолженности за коммунальные услуги водоснабжения и водоотведения, ГУПС «Водоканал» с апреля 2019 года вводит меры воздействия на должников в многоквартирных жилых домах в виде ограничения предоставления услуг водоотведения путем блокировки системы канализации квартиры, по которой имеется задолженность (ст. 117, 118 «Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденных ПП РФ от 06.05.2011 № 354)», — говорится в сообщении пресс-службы «Водоканала».

В «Водоканале» сообщают, что предварительно в адрес должников будут направляться уведомления об ограничении предоставления услуг. Если задолженность не будет погашена в течение 20 дней, будет проведено ограничение предоставления услуг. Для возобновления услуг абоненту необходимо будет помимо задолженности оплатить затраты «Водоканала» на установку заглушки.