МВС посилює роботу своїх підрозділів в Азово-Чорноморському басейні.

Про це сьогодні, 22 квітня, сказав заступник міністра внутрішніх справ Вадим Троян під час круглого столу з питань законодавства у сфері морської безпеки, повідомляє прес-служба МВС України.

«Забезпечення недоторканності державного кордону у акваторії Чорного та Азовського морів – стратегічне завдання для МВС. Україна - морська держава, має найбільшу серед держав Азово-Чорноморського басейну довжину морського узбережжя (2759,2 км) і понад 72 тис. кв. кілометрів виключної морської економічної зони. Саме тому ми посилюємо роботу підрозділів МВС на цій ділянці та створюємо єдину систему безпеки, що складатиметься з прикордонників, гвардійців, поліцейських. Вона буде посилена підрозділами авіаційної безпеки та цивільного захисту МВС. Це буде абсолютно новий механізм моніторингу та оперативного реагування, мобільні групи, обмін інформацією. Це значно посилить нашу присутність у Чорному морі. Для нас принципово важлива безпека узбережжя та нашого судноплавства. Ми не будемо потурати агресивним бажанням країни-окупанта», - зазначив Вадим Троян.

Тут Україна має надійних партнерів - берегова охорона США, Туреччина, ЄС, країни Балтії та FRONTEX.

В свою чергу, голова Держприкордонслужби сказав, що питання вдосконалення морського законодавства України зараз є вкрай актуальним, зважаючи на гібридну агресію Росії проти України, в тому числі в акваторії Азовського та Чорного морів.

«Втім, не менш важливою є якість взаємодії між нами, спроможність мобілізуватись та координувати свої дії у нестандартних ситуаціях. Ці питання набувають особливої актуальності в світлі сучасних загроз», - зазначив Петро Цигикал.