В США заявили о готовности переместить военную базу из Турции в Грецию

12:41 22.04.2019 0 комментариев Греция

Американский сенатор-демократ Боб Менендес не исключил, что США могут переместить в Грецию вооружения с базы Инджирлик в Турции в случае ухудшения отношений с Анкарой.

"Мы не ожидаем, что Турция пойдет неправильной дорогой. Но если это произойдет, мы сделаем все от нас зависящее, чтобы защитить нашу национальную безопасность и безопасность наших союзников", - сказал сенатор в интервью греческой газете "Катимерини", передает РИА Новости.

"Мы привержены этому в соответствии со статьей 5 НАТО, и мы будем выполнять свои обязательства. Мы сделаем все, что нам нужно, в том числе передвижение баз и сил там, где это необходимо и где нам предлагают возможность из дружественных стран. Мы надеемся, что мы не дойдём до этого. Турция должна определиться со своим курсом и что в конечном итоге в ее интересах", - сказал Менендес.

Некоторые греческие политики заявляли, что США могут использовать объекты в Греции для хранения ядерного оружия, которое сейчас размещено в Инджирлике. Правительство Греции опровергало это. Несмотря на опровержения, тема размещения ядерного оружия на территории Греции постоянно поднимается в печати.

Менендес находится в Афинах, где его в понедельник примет президент Греции Прокопис Павлопулос. Ранее американский сенатор посетил Кипр, где с ним встретился президент Никос Анастасиадис.

Менендес несколько дней назад вместе сенатором от Республиканской партии Марко Рубио представил в конгресс "Закон о сотрудничестве в области безопасности и энергетики в Восточном Средиземноморье", который меняет стратегию США в регионе и предусматривает укрепление отношений с Грецией и Кипром.

В интервью американский сенатор назвал Россию "недоброжелательным фактором", повторив весь набор обвинений в адрес Москвы, включая вмешательство в выборы в США. 



Ещё на эту тему:

12:41 05.04.2019
Греція веде переговори зі США щодо отримання чотирьох катерів Mark V / Фото
08:41 05.04.2019
Сполучені Штати розглядають можливість розширення списку країн, в які вони будуть постачати F-35
09:41 05.02.2019
США і Греція провели військові навчання біля підніжжя гори Олімп
20:09 24.10.2018
Гражданам Греции установлен безвизовый режим с США
16:57 11.10.2018
Разведка США раскрыла Греции планы РФ по Македонии
11:47 11.10.2018
США похвалили Грецию за наказание РФ, Афины просят Пентагон развернуть еще три базы
18:49 18.09.2018
Греция получит модернизированные истребители F-16
14:46 18.10.2017
США за $2,4 млрд намерены взяться за модернизацию греческих истребителей
14:15 17.10.2017
Ципрас и Трамп сегодня вечером встретятся в Вашингтоне
14:08 04.10.2017
Греческий суд удовлетворил запрос США на экстрадицию россиянина Винника
19:30 03.07.2017
Греция считает целесообразным продлить на 10 лет соглашение с США по американской военной базе в Суде на Крите
08:44 26.06.2017
Источник рассказал о планах Греции и США по военной базе на Крите
Новости
Азербайджан Азербайджан
12:21 22.04.2019
ВС Азербайджана и Турции проведут тактические учения с боевыми стрельбами
14:01 16.04.2019
Азербайджан и Беларусь будут производить тракторы в Турции
15:01 12.04.2019
Реализация Трансадриатического газопровода близится к завершению
14:21 11.04.2019
Названа дата встречи глав МИД Азербайджана и Армении в Москве
Все новости страны
Армения Армения
11:21 15.04.2019
Танкисты ЮВО в ходе учений в Армении израсходовали более 2 тысяч боеприпасов
13:21 12.04.2019
Суд у Вірменії відмовився закривати справу проти колишнього президента
09:41 09.04.2019
В Ереване СНГ обсудит методы борьбы с беспилотниками
12:41 28.03.2019
Российские военнослужащие в горах Армении открыли огонь из «Градов»
Все новости страны
Болгария Болгария
10:21 12.04.2019
У Болгарії через протести поліція заблокувала Габрово
09:41 11.04.2019
ВМС Болгарии вновь попробуют выбрать поставщика патрульных кораблей
15:41 05.04.2019
Парламент Болгарии принял отставку министра юстиции на фоне скандала с недвижимостью
12:41 03.04.2019
ЕС одобрил выделение 33 млн евро на проект транзита азербайджанского газа в Болгарию
Все новости страны
Греция Греция
12:41 22.04.2019
В США заявили о готовности переместить военную базу из Турции в Грецию
18:21 19.04.2019
Греція може конфіскувати німецькі активи через невиплату репарацій
15:21 19.04.2019
Греція стурбована купівлею російської С-400 Туреччиною
09:41 18.04.2019
Греція вимагає від Німеччини нових репарацій за Другу світову війну
Все новости страны
Грузия Грузия
10:41 22.04.2019
У Грузії протестувальники побилися з поліцією: понад 40 постраждалих
09:01 22.04.2019
Американський ракетний есмінець прибув у грузинський порт Батумі на Чорному морі
14:21 19.04.2019
С начала года экспорт из Грузии в ЕС снизился, а в страны СНГ - вырос
17:21 12.04.2019
Зенитчики ЮВО страны-оккупанта провели учение по защите важных объектов в непризнанной Абхазии
Все новости страны
Молдова Молдова
17:21 18.04.2019
У Молдові затримали найманця з Донбасу
10:41 18.04.2019
Российские военные в непризнанном Приднестровье провели учения с боевыми стрельбами
12:41 17.04.2019
В Молдове задержаны высокопоставленные чиновники одного из самых больших ведомств
17:21 16.04.2019
Депутати партії Додона цілою фракцією полетіли в Москву
Все новости страны
Россия Россия
12:01 22.04.2019
Первый замминистра обороны РФ проинспектировал объекты аэродрома морской авиации в ЮВО
09:41 22.04.2019
Порт Тартус в Сирії передадуть Росії в оренду майже на 50 років
19:21 19.04.2019
У Росії зібралися заборонити найбільше міжнародне агентство новин
18:41 19.04.2019
В МЗС РФ назвали "червону лінію", після якої Росія готова розглянути вихід з Ради Європи
Все новости страны
Румыния Румыния
11:41 22.04.2019
Экскс-президент Румынии назвал свою цель в случае, если получит мандат в Европарламенте
14:01 19.04.2019
На румынской таможне задержали изобретательных контрабандистов / Фото
17:01 18.04.2019
Румыния и Турция проведут военно-политические консультации
10:01 18.04.2019
У Бухаресті обговорили посилення східного флангу НАТО
Все новости страны
Турция Турция
18:01 19.04.2019
В Туреччині затримали шпигунів ОАЕ, розслідують зв’язок з вбивством Хашоггі
15:41 19.04.2019
Крупнейшие судостроители Европы запустили единую платформу цифровизации
10:01 19.04.2019
ЕС: Турция приняла 3,6 млн сирийских беженцев
17:41 18.04.2019
Туреччина погрожує Північній Македонії затримати її вступ в НАТО
Все новости страны
Украина Украина
14:21 22.04.2019
Украинское Дунайское пароходство хочет взять европейские кредиты на модернизацию своего флота
14:01 22.04.2019
Адвокаты украинских моряков обжаловали постановление о содержании их под стражей
13:41 22.04.2019
Российский банк инициировал банкротство винодельческой компании из оккупированного Крыма
13:21 22.04.2019
Севастопольцам-должникам начнут перекрывать канализацию
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс