ВС Азербайджана и Турции проведут тактические учения с боевыми стрельбами
|12:21 22.04.2019
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|Азербайджан
В соответствии с соглашением о военном сотрудничестве между Азербайджаном и Турцией, с 1 по 3 мая в Азербайджане пройдут азербайджано-турецкие совместные тактические учения «Мустафа Кемаль Ататюрк - 2019» с боевымистрельбами.
Об этом в понедельник, 22 апреля, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу Минобороны Азербайджана.
Основной целью учений является достижение координации взаимодействия военных подразделений Азербайджана и Турции путем разработки совместных планов штабов, повышения уровня боеготовности личного состава и развития их навыков ведения совместных операций, а также поддержание на высоком уровне взаимоотношений и взаимопонимания военнослужащих двух стран посредством проведения обмена опытом.
К совместным учениям будут привлечены личный состав, бронетехника, артиллерийские установки и минометы, боевые и транспортные вертолеты ВВС, а также подразделения противовоздушной обороны и зенитно-ракетные подразделения армий двух стран.
В ходе подготовительного периода планируется проведение ряда культурно-массовых мероприятий для турецких военнослужащих.
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