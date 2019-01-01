В соответствии с соглашением о военном сотрудничестве между Азербайджаном и Турцией, с 1 по 3 мая в Азербайджане пройдут азербайджано-турецкие совместные тактические учения «Мустафа Кемаль Ататюрк - 2019» с боевымистрельбами.

Об этом в понедельник, 22 апреля, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу Минобороны Азербайджана.

Основной целью учений является достижение координации взаимодействия военных подразделений Азербайджана и Турции путем разработки совместных планов штабов, повышения уровня боеготовности личного состава и развития их навыков ведения совместных операций, а также поддержание на высоком уровне взаимоотношений и взаимопонимания военнослужащих двух стран посредством проведения обмена опытом.

К совместным учениям будут привлечены личный состав, бронетехника, артиллерийские установки и минометы, боевые и транспортные вертолеты ВВС, а также подразделения противовоздушной обороны и зенитно-ракетные подразделения армий двух стран.

В ходе подготовительного периода планируется проведение ряда культурно-массовых мероприятий для турецких военнослужащих.