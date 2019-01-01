Первый замминистра обороны РФ проинспектировал объекты аэродрома морской авиации в ЮВО
|12:01 22.04.2019
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|Россия
21 апреля первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов проверил строительство объектов аэродрома морской авиации в Ейске.
В ходе проверки он посмотрел, как ведутся работы по модернизации наземного испытательного тренировочного комплекса - новой взлетно-посадочной полосы с аэрофинишерами, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Также Руслан Цаликов посетил музей истории Ейского ЕВВАУЛ им. летчика-космонавта В.М. Комарова.
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