21 апреля первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов проверил строительство объектов аэродрома морской авиации в Ейске.

В ходе проверки он посмотрел, как ведутся работы по модернизации наземного испытательного тренировочного комплекса - новой взлетно-посадочной полосы с аэрофинишерами, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Также Руслан Цаликов посетил музей истории Ейского ЕВВАУЛ им. летчика-космонавта В.М. Комарова.