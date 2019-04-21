Экскс-президент Румынии назвал свою цель в случае, если получит мандат в Европарламенте

11:41 22.04.2019 0 комментариев Румыния

Бывший президент Румынии Траян Бэсэку заявил, что при условии, что он получит мандат в Европарламенте, его целью станет объединение Румынии и Молдовы. 

По степени важности для него, как для политика, эта цель вторая после вступления Румынии в ЕС, сообщает ehomd.

Бэсэку отмечает, что может заручиться поддержкой Брюсселя через предоставленное Кишиневу Соглашение об ассоциации с Евросоюзом.

Также он отметил, что на сегодняшний день 1 млн. жителей РМ получили румынское гражданство, если ещё 1 млн. молдаван решит получить гражданство Румынии, то можно будет говорить «об объединении через гражданство», – говорит экс-президент.



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