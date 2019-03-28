Специалисты устранили неисправность в системе рулевого управления большого десантного корабля "Цезарь Куников".

Об этом в понедельник, 22 апреля, сообщили передает Flot.com со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота оккупантов.

По данным пресс-службы ЧФ, устранить неисправность удалось экипажу БДК и специалистам 13-го судоремонтного завода непосредственно в пункте базирования. Ставить корабль в док верфи не потребовалось, "Цезарь Куников" полностью готов к выполнению задач, подчеркнули представители ВМФ.

Напомним, что на прошлой неделе БДК "Цезарь Куников" из-за технической неисправности рулевого устройства пришлось с помощью буксиров возвращаться в Севастополь. Оккупанты пытались выдать аварию на БДК за проведение учений.

"Цезарь Куников" – большой десантный корабль проекта 775. Построен в Гданьске (Польша), вошел в состав ВМФ осенью 1986 года. Первоначально назывался "БДК-64", а с 1991 года получил наименование "Цезарь Куников". Этот БДК регулярно задействуют в операции под названием "Сирийский экспресс" по доставке боеприпасов для российской авиагруппы на базе Хмеймим под Латакией и сирийской правительственной армии, ведущей бои с исламистами.