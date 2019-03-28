Подводная лодка и морская авиация страны-агрессора провели совместное учение в Чёрном море
|11:01 22.04.2019
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|Крым
Экипаж подводной лодки «Ростов-на-Дону» Черноморского флота страні-агрессора в рамках контрольной проверки за зимний период обучения провел совместное учение с морской авиацией ЧФ.
Єкипаж подлодки отработал действия по управлению подлодкой при всплытии и погружении в обычном и аварийном вариантах, а также потренировался в получении и обмене данными с кораблями и пунктами управления в ходе сеансов связи, сообщает пресс-служба Миноборонs РФ.
В свою очередь, экипажи самолета Бе-12 и двух противолодочных вертолетов Ка-27М морской авиации ЧФ, поднялись в небо с аэродромов аннексированного полуострова и отработали комплекс мероприятий по поиску подводных лодок условного противника. При этом вертолеты Ка-27М задействовали опускаемую гидроакустическую станцию (ГАС), способную обнаруживать и определять координаты сколько-нибудь крупных подводных целей.
В соответствии с полетным заданием экипажи вертолётов отработали передачу данных от ГАС на противолодочный корабль для нанесения условного торпедного и бомбового удара по подлодке.
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