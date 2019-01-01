У Грузії більше 40 осіб постраждали під час зіткнень у Панкіській ущелині між поліцією і протестувальниками проти будівництва ГЕС.

Про це повідомив директор Центру координації надзвичайних ситуацій та невідкладної допомоги Автанділ Талаквадзе, передає Укрінформ з посиланням на Новини-Грузія.

«Наразі наші екіпажі обслуговують понад 40 пацієнтів. З них 20 - це правоохоронці, яких помістили до лікарні Телаві, ще вісім - у клініку Камбарашвілі. У них відзначаються поверхневі травми, проводяться діагностичні дослідження», - сказав Талаквадзе в ефірі Громадського телебачення.

За словами Талаквадзе, медична допомога була потрібна також деяким журналістам. Звернулися до лікарні й деякі учасники акції протесту.

Близько 300 жителів Панкіської ущелини сьогодні вранці зібралися біля села Біркіані на акцію проти будівництва малих ГЕС на річці Алазані. Люди побоюються, що будівництво ГЕС негативно позначиться на навколишньому середовищі, й вони будуть змушені залишити свої домівки.

Протягом дня ситуація загострювалася декілька разів. Між учасниками акції і поліцією періодично відбувалися зіткнення. Маніфестанти кидали в силовиків палиці та каміння. У відповідь поліція застосовувала сльозогінний газ і гумові кулі.

В ході зіткнень поліції з протестувальниками в Панкіській ущелині було пошкоджено понад 10 автомобілів (цивільних і поліцейських), три машини повністю згоріли. Крім того, демонстранти підпалили екскаватор, що належить компанії, яка має здійснювати будівельні роботи.

Після переговорів з учасниками акції міністр внутрішніх справ Грузії Георгій Гахар відкликав спецназ і заявив, що будівництво ГЕС розпочнеться лише в тому випадку, якщо буде отримано згоду 90% населення.