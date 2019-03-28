Оккупированному Крыму подобрали, уже находящийся под санкциями США, трейдера для поставок топлива

10:21 22.04.2019 0 комментариев Крым

Подведомственный Минэнерго «Промсырьеимпорт», уже находящийся под санкциями США, может стать крупным оптовым поставщиком топлива в оккупированный Крым.

Такой вариант рассматривается в рамках усилий правительства по снижению розничных цен топлива на аннексированном полуострове. Собеседники “Ъ” на рынке скептически оценивают эффективность подобной меры, отмечая, что она не решит ключевую проблему — высокую стоимость доставки нефтепродуктов. Некоторые источники также говорят о завышенной маржинальности крымских АЗС.

В так называемых "минэнерго", "минтопэнерго" аннексированного полуострова и пресс-службе Сергея Аксенова не предоставили комментарий, в аппарате курирующего ТЭК "вице-премьера" Дмитрия Козака от них отказались.

Именно разница в стоимости топлива, а не сами цены на АЗС оккупированного Крыма, стала "предметом беспокойства" чиновников.

Прошлогодний взлет цен в аннексированном Крыму был гораздо большим, чем в среднем по России, и коррекции не произошло, в результате отрыв от стоимости топлива в Краснодарском крае растет. Так, если в среднем за 2017 год бензин Аи-92 на заправке в Симферополе стоил на 1,7 руб. на 1 л дороже, чем в Краснодаре, в среднем в 2018 году разница составила уже 3 руб., а на середину апреля этого года — 3,6 руб. По дизельному топливу — это соответственно 3 руб., 5 руб. и 6,6 руб. на 1 л.

«Промсырьеимпорт» уже находится под санкциями США за поставки иранской нефти в Сирию и выступает ключевым поставщиком в оккупированный Крым газа, который покупает на бирже.

Предполагается, что крупный, не опасающийся санкций трейдер сможет предложить крымским сетям АЗС стабильные оптовые цены, что позволит им снизить стоимость топлива на заправках. Стоимость привлечения финансирования для «Промсырьеимпорта» будет ниже, чем для частных трейдеров, которые сейчас занимаются поставками в оккупированный Крым.

Однако на рынке скептически относятся к этой идее.

Во-первых, сомнительно, чтобы нефтяники согласились работать с «Промсырьеимпортом» по прямым договорам из-за риска санкций. Если же трейдер будет покупать топливо на бирже (торги анонимны), цена сделок может быть неоптимальной.

Во-вторых, проблема не столько в оптовых ценах, сколько в розничных, АЗС в оккупированном Крыму работают «с весьма существенной премией».

Так, стоимость логистики по железной дороге от Самарской группы НПЗ до Симферополя составляет по бензину около 4 руб. на 1 л (в том числе 0,66 руб. на паромную переправу через Керченский пролив), а до Краснодара — около 2,6 руб. на 1 л. То есть логистика до Симферополя дороже на 1,4 руб. на 1 л, а цены — выше на 3,6 руб. на 1 л.

Проще говоря, цены завышены из-за низкой конкуренции между АЗС в оккупированном Крыму.

Ситуация тем более странная, что рынок «залит» топливом, запасы на аннексированном полуострове есть на пять недель при обычном уровне в три недели.

Эти расчеты не учитывают высокую стоимость финансирования для крымских АЗС, где нет крупных банков, а заправки вынуждены работать с отсрочкой платежа и платить проценты.

 



Ещё на эту тему:

13:41 22.04.2019
Российский банк инициировал банкротство винодельческой компании из оккупированного Крыма
20:01 19.04.2019
Оккупанты объявили о строительстве ЖК в зеленой зоне, расположенной между водопадом Учан-Су и "Поляной сказок" / Фото
19:41 19.04.2019
Оккупанты предупредили "друзей Крыма" о возможном давлении за поддержку аннексии полуострова Россией
17:21 19.04.2019
В окупованому Криму кількість дітей, що навчаються українською мовою, скоротилася з 12 тис. до 250
16:41 19.04.2019
В оккупированном Россией Севастополе вместе с автомобилями обвалилась парковка / Фото
09:01 19.04.2019
В оккупированном Крыму начинается "Ялтинский международный экономический форум": ожидания и реальность
08:41 19.04.2019
В аннексированном Крыму состоялась своеобразная акция протеста: жители потребовали, чтобы оккупанты считались с их мнением
20:41 18.04.2019
Оккупанты анонсировали запуск пробного поезда по Керченскому мосту
14:41 18.04.2019
Оккупированный Крым наладил "торгово-экономические отношения" с непризнанной Осетией
18:01 17.04.2019
На міжнародній туристичній виставці у Казахстані з’явилася «республіка Крим»
15:01 17.04.2019
Оккупанты "облагородили" заповедную Тихую бухту забором и двадцатью домиками
09:21 17.04.2019
Українцю, що облив пам'ятник "ввічливим людям", перекваліфікація кримінальної справи в адміністративну "не загрожує"
Новости
Азербайджан Азербайджан
12:21 22.04.2019
ВС Азербайджана и Турции проведут тактические учения с боевыми стрельбами
14:01 16.04.2019
Азербайджан и Беларусь будут производить тракторы в Турции
15:01 12.04.2019
Реализация Трансадриатического газопровода близится к завершению
14:21 11.04.2019
Названа дата встречи глав МИД Азербайджана и Армении в Москве
Все новости страны
Армения Армения
11:21 15.04.2019
Танкисты ЮВО в ходе учений в Армении израсходовали более 2 тысяч боеприпасов
13:21 12.04.2019
Суд у Вірменії відмовився закривати справу проти колишнього президента
09:41 09.04.2019
В Ереване СНГ обсудит методы борьбы с беспилотниками
12:41 28.03.2019
Российские военнослужащие в горах Армении открыли огонь из «Градов»
Все новости страны
Болгария Болгария
10:21 12.04.2019
У Болгарії через протести поліція заблокувала Габрово
09:41 11.04.2019
ВМС Болгарии вновь попробуют выбрать поставщика патрульных кораблей
15:41 05.04.2019
Парламент Болгарии принял отставку министра юстиции на фоне скандала с недвижимостью
12:41 03.04.2019
ЕС одобрил выделение 33 млн евро на проект транзита азербайджанского газа в Болгарию
Все новости страны
Греция Греция
12:41 22.04.2019
В США заявили о готовности переместить военную базу из Турции в Грецию
18:21 19.04.2019
Греція може конфіскувати німецькі активи через невиплату репарацій
15:21 19.04.2019
Греція стурбована купівлею російської С-400 Туреччиною
09:41 18.04.2019
Греція вимагає від Німеччини нових репарацій за Другу світову війну
Все новости страны
Грузия Грузия
10:41 22.04.2019
У Грузії протестувальники побилися з поліцією: понад 40 постраждалих
09:01 22.04.2019
Американський ракетний есмінець прибув у грузинський порт Батумі на Чорному морі
14:21 19.04.2019
С начала года экспорт из Грузии в ЕС снизился, а в страны СНГ - вырос
17:21 12.04.2019
Зенитчики ЮВО страны-оккупанта провели учение по защите важных объектов в непризнанной Абхазии
Все новости страны
Молдова Молдова
17:21 18.04.2019
У Молдові затримали найманця з Донбасу
10:41 18.04.2019
Российские военные в непризнанном Приднестровье провели учения с боевыми стрельбами
12:41 17.04.2019
В Молдове задержаны высокопоставленные чиновники одного из самых больших ведомств
17:21 16.04.2019
Депутати партії Додона цілою фракцією полетіли в Москву
Все новости страны
Россия Россия
12:01 22.04.2019
Первый замминистра обороны РФ проинспектировал объекты аэродрома морской авиации в ЮВО
09:41 22.04.2019
Порт Тартус в Сирії передадуть Росії в оренду майже на 50 років
19:21 19.04.2019
У Росії зібралися заборонити найбільше міжнародне агентство новин
18:41 19.04.2019
В МЗС РФ назвали "червону лінію", після якої Росія готова розглянути вихід з Ради Європи
Все новости страны
Румыния Румыния
11:41 22.04.2019
Экскс-президент Румынии назвал свою цель в случае, если получит мандат в Европарламенте
14:01 19.04.2019
На румынской таможне задержали изобретательных контрабандистов / Фото
17:01 18.04.2019
Румыния и Турция проведут военно-политические консультации
10:01 18.04.2019
У Бухаресті обговорили посилення східного флангу НАТО
Все новости страны
Турция Турция
18:01 19.04.2019
В Туреччині затримали шпигунів ОАЕ, розслідують зв’язок з вбивством Хашоггі
15:41 19.04.2019
Крупнейшие судостроители Европы запустили единую платформу цифровизации
10:01 19.04.2019
ЕС: Турция приняла 3,6 млн сирийских беженцев
17:41 18.04.2019
Туреччина погрожує Північній Македонії затримати її вступ в НАТО
Все новости страны
Украина Украина
14:21 22.04.2019
Украинское Дунайское пароходство хочет взять европейские кредиты на модернизацию своего флота
14:01 22.04.2019
Адвокаты украинских моряков обжаловали постановление о содержании их под стражей
13:41 22.04.2019
Российский банк инициировал банкротство винодельческой компании из оккупированного Крыма
13:21 22.04.2019
Севастопольцам-должникам начнут перекрывать канализацию
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс