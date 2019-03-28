Подведомственный Минэнерго «Промсырьеимпорт», уже находящийся под санкциями США, может стать крупным оптовым поставщиком топлива в оккупированный Крым.

Такой вариант рассматривается в рамках усилий правительства по снижению розничных цен топлива на аннексированном полуострове. Собеседники “Ъ” на рынке скептически оценивают эффективность подобной меры, отмечая, что она не решит ключевую проблему — высокую стоимость доставки нефтепродуктов. Некоторые источники также говорят о завышенной маржинальности крымских АЗС.

В так называемых "минэнерго", "минтопэнерго" аннексированного полуострова и пресс-службе Сергея Аксенова не предоставили комментарий, в аппарате курирующего ТЭК "вице-премьера" Дмитрия Козака от них отказались.

Именно разница в стоимости топлива, а не сами цены на АЗС оккупированного Крыма, стала "предметом беспокойства" чиновников.

Прошлогодний взлет цен в аннексированном Крыму был гораздо большим, чем в среднем по России, и коррекции не произошло, в результате отрыв от стоимости топлива в Краснодарском крае растет. Так, если в среднем за 2017 год бензин Аи-92 на заправке в Симферополе стоил на 1,7 руб. на 1 л дороже, чем в Краснодаре, в среднем в 2018 году разница составила уже 3 руб., а на середину апреля этого года — 3,6 руб. По дизельному топливу — это соответственно 3 руб., 5 руб. и 6,6 руб. на 1 л.

«Промсырьеимпорт» уже находится под санкциями США за поставки иранской нефти в Сирию и выступает ключевым поставщиком в оккупированный Крым газа, который покупает на бирже.

Предполагается, что крупный, не опасающийся санкций трейдер сможет предложить крымским сетям АЗС стабильные оптовые цены, что позволит им снизить стоимость топлива на заправках. Стоимость привлечения финансирования для «Промсырьеимпорта» будет ниже, чем для частных трейдеров, которые сейчас занимаются поставками в оккупированный Крым.

Однако на рынке скептически относятся к этой идее.

Во-первых, сомнительно, чтобы нефтяники согласились работать с «Промсырьеимпортом» по прямым договорам из-за риска санкций. Если же трейдер будет покупать топливо на бирже (торги анонимны), цена сделок может быть неоптимальной.

Во-вторых, проблема не столько в оптовых ценах, сколько в розничных, АЗС в оккупированном Крыму работают «с весьма существенной премией».

Так, стоимость логистики по железной дороге от Самарской группы НПЗ до Симферополя составляет по бензину около 4 руб. на 1 л (в том числе 0,66 руб. на паромную переправу через Керченский пролив), а до Краснодара — около 2,6 руб. на 1 л. То есть логистика до Симферополя дороже на 1,4 руб. на 1 л, а цены — выше на 3,6 руб. на 1 л.

Проще говоря, цены завышены из-за низкой конкуренции между АЗС в оккупированном Крыму.

Ситуация тем более странная, что рынок «залит» топливом, запасы на аннексированном полуострове есть на пять недель при обычном уровне в три недели.

Эти расчеты не учитывают высокую стоимость финансирования для крымских АЗС, где нет крупных банков, а заправки вынуждены работать с отсрочкой платежа и платить проценты.