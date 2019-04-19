Лидеру крымскотатарского народа Мустафе Джемилеву запретили въезжать в Крым до 2019 года. На границе Крыма с Украиной М.Джемилеву вручили акт уведомления о неразрешении въезда в Россию.

Рано утром, 22 апреля 2014 года, лидер крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев совместно с заместителем главы Меджлиса Асланом Омер Кырымлы выехали из Крыма в Киев, вспоминета на своей странице Facebook Lilia Zavala-Muslimova.

При пересечении административно-территориальной границы Крыма с Украиной, Мустафе Джемилеву вручили «Акт уведомления о неразрешении въезда в Российскую Федерацию».

«Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что, на основании постановления о неразрешении въезда иностранному гражданину №140 (ЗКС) 13-1087 от 19 апреля 2014 года, Мустафе Джемилеву 13.11.1943 года рождения, гражданину Украины, закрыт въезд на территорию РФ на основании п.1. ст. 27 Федерального закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» сроком на 5 (пять) лет до 19 апреля 2019 года», - говорится в указанном акте.

По словам М.Джемилева, если в течение последнего времени на территорию Крыма был запрещен въезд представителям многих авторитетных международных организаций и дипломатам, то врученное ему «решение» – это ничто иное, "как показатель того, с каким «цивилизованным» государством мы имеем дело".

Лидер крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев также заявил, что несмотря ни на какие «постановления» приедет в Крым.