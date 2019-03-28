Екіпажі кораблів ЧФ страны агрессора вимагають виплатити їм добові за відрядження до Сирії
|10:01 22.04.2019
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|Крым
Члени екіпажів відразу трьох кораблів ЧФ РФ зажадали виплатити їм добові за відрядження до Сирії, а після відмови подали колективний позов до суду.
Про ц стало відомо російському виданню “Коммерсант”, передає УНН.
Адміністративний позов 27 моряків про невиплату їм добових за період перебування в Сирії Севастопольський гарнізонний військовий суд (підконтрольний окупаційної адміністрації РФ — ред.) відхилив на початку квітня.
Як розповів “Коммерсанту” адвокат моряків Олександр Федорченко, повні добові для офіцерів становлять 62 долари, а для рядового та сержантського складу — 43 долари.
Однак, оскільки з цих сум 70% віднімаються на харчування, його довірителі розраховували отримати 18,6 і 12,9 доларів за один день перебування в зоні бойових дій.
Насамперед моряки звернулися з рапортами до командування своєї частини, а після відмови — в гарнізонний військовий суд, попросивши його зобов’язати відповідачів виплатити їм в середньому 200-300 тисяч рублів кожному.
Адвокат моряків в суді стверджував, що вони придбали право на виплату добових, передбачених відповідною постановою уряду РФ, так як в 2016-2018 роках “виконували спеціальні завдання” на кораблях в Сирії.
У свою чергу, представники відповідачів, командира військової частини і фінансової служби Чорноморського флоту, в суді стверджували, що “виконання завдань у складі екіпажів кораблів не є відрядженням”, а морякам пердбачені не добові, а “щомісячна надбавка за виконання завдань, безпосередньо пов’язаних з ризиком для життя і здоров’я в мирний час ”, яку їм уже виплатили.
У підсумку заступник голови суду Костянтин Паге, який розглядав позов, прийшов до висновку, що оплата витрат на відрядження проводиться “на підставі наказів уповноваженої особи про направлення військовослужбовця у відрядження”.
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