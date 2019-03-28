Росія не надала належної медичної допомоги полоненим морякам
|09:21 22.04.2019
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|Крым
Виконувачка обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун повідомила, що Росія і досі не надала належної медичної допомоги пораненим військовополоненим.
Передає УНН з посиланням на її офіційну Twitter-сторінку.
“Росія і досі не надала належної медичної допомоги пораненим військовополоненим. Прооперували лише Василя Сороку”, — вказала вона у повідомленні.
Вона також додала, що: “Адвокати наполягають на повторному обстеженні інших українців. Які вже 5 місяців чекають на якісну медичну допомогу”.
Нагадуємо, Україна висловила протест через неправомірне рішення російського окупаційного “суду” у Сімферополі про засудження громадян України за сфабрикованими звинуваченнями.
Про це повідомило Постійне представництво України при ООН на своїй сторінці у Twitter.
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