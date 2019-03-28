Виконувачка обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун повідомила, що Росія і досі не надала належної медичної допомоги пораненим військовополоненим.

Передає УНН з посиланням на її офіційну Twitter-сторінку.

“Росія і досі не надала належної медичної допомоги пораненим військовополоненим. Прооперували лише Василя Сороку”, — вказала вона у повідомленні.

Вона також додала, що: “Адвокати наполягають на повторному обстеженні інших українців. Які вже 5 місяців чекають на якісну медичну допомогу”.

Нагадуємо, Україна висловила протест через неправомірне рішення російського окупаційного “суду” у Сімферополі про засудження громадян України за сфабрикованими звинуваченнями.

Про це повідомило Постійне представництво України при ООН на своїй сторінці у Twitter.