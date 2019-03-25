Американський ракетний есмінець прибув у грузинський порт Батумі на Чорному морі

09:01 22.04.2019 0 комментариев Грузия

Американський ракетний есмінець класу "Арлі Берк" USS Ross (DDG 71) прибув у грузинський порт Батумі на Чорному морі.

Про це йдеться в повідомленні на сайті посольства США в Грузії, передає УНН.

"Корабель Сполучених Штатів USS Ross (DDG 71) прибуває в Батумі з візитом в порт 21 квітня.

Цей візит покликаний підкреслити триваюче співробітництво між США і Грузією шляхом сприяння регіональному миру і стабільності. Це буде перший візит корабля до Грузії", - повідомили у посольстві.

Як зазначається, під час патрулювання USS Ross буде взаємодіяти з союзниками по НАТО і партнерами, щоб підтвердити прихильність Сполучених Штатів зміцненню зв'язків і забезпечення миру і стабільності в регіоні.

14 квітня ракетний есмінець США USS Ross увійшов в акваторію Чорного моря.

Нагадаємо, шість кораблів НАТО увійшли у польський порт.

Також нагадаємо, 1 квітня два кораблі НАТО зайшли і пришвартувалися на морському вокзалі Одеського морського порту.

5 квітня військові кораблі НАТО вийшли з порту Одеси.



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