Юристи "Кримської правозахисної групи" направили до Міжнародного кримінального суду (МКС) відомості про призов жителів окупованого Криму до Збройних сил Росії, вважаючи, що дана інформація має стати підставою для відкриття провадження.

Про це правозахисна організація повідомляє на своїй сторінці в Facebook, передає Укрінформ.

"Під час весняного призову 2019 року близько 2800 жителів окупованого Криму будуть направлені на службу до Збройних сил РФ. При цьому більшість з них відправлять за межі півострова. Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду вже отримав зібрані експертами докази незаконного призову в армію РФ в Криму, який є порушенням 4-ї Женевської конвенції", - йдеться в повідомленні "Кримської правозахисної групи".

За її даними, повідомлення про військові злочини Росії у Криму, в тому числі про примусовий призов до армії країни-окупанта, правозахисні організації разом з прокуратурою Автономної Республіки Крим направили до МКС ще в 2018 році.

Експерти-правозахисники сподіваються, що направлені ними до МКС матеріали дадуть змогу почати розслідування дій Росії і допоможуть на міжнародному рівні припинити незаконний призов кримчан до російської армії.

Експерти КПГ вважають, що факти, які підтверджують проведення призову на окупованій території, рано чи пізно призведуть до відкриття кримінального провадження та притягнення винних до відповідальності, якими можуть бути всі особи, причетні до мобілізації, починаючи від Путіна і закінчуючи тими, хто безпосередньо здійснює призов до армії.

"Винними особами можна вважати, починаючи від Путіна, який є головнокомандувачем збройних сил РФ, Шойгу - міністр оборони, Гарасимов - начальник Генерального штабу, і закінчуючи людьми, які безпосередньо відповідають за проведення мобілізації на окупованій території", - заявили в "Кримській правозахисній групі".