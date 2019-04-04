Відома російська правозахисниця Тетяна Щур повідомила про стан здоров'я та побутові деталі життя чотирьох українських політв'язнів у Росії: Станіслава Клиха, Олега Сенцова, Олександра Кольченка, Володимира Балуха.

Про це Щур поінформувала в Facebook, передає Укрінформ.

«Стас став зовсім сивим, він не виходить на прогулянки. «Зонателеком» до України не підключена, і батькам зателефонувати він не може, а мамі з Нового року відмовляють у дзвінках сину. І чи вдасться щось зробити з цим, невідомо. І живе він від листа до листа. Він хоче отримувати «Новую газету»... Але, він дуже спокійний. Він втомився сподіватися», - пише правозахисниця.

За її словами, Саша Кольченко «подорослішав, став дуже добре розуміти, що можна, що не можна і що можна, якщо дуже хочеться». Він засмучується у зв'язку з тим, що йому не дають продовжувати навчання в українському Таврійському університеті. Щур зазначає, що Кольченко «дуже розумно відповідає на питання провокаторів і журналістів і мріє про вільну країну, в якій він житиме». «Він чітко розуміє, якою має бути ця країна. У нього є сили і мрії. Але він зрадів тому, що для нього оформлена передплата на «Новую газету» до кінця року. А значить, він перестав сподіватися на швидке звільнення», - розповідає Щур.

Український режисер Олег Сенцов, на думку правозахисниці, «дуже спокійний і зосереджений»: «Він багато пише, він знімає фільм, жорстко керує колегами через листи та адвокатів. Він суворо охороняє межі свого внутрішнього світу. Він щиро не розуміє, як можна бути нещасним, слабким і хворим, коли ти на свободі!». Сенцов також чекає передплати на «Новую газету» до кінця року.

Володимир Балух, інформує Щур, зараз знаходиться в Торжку Тверської області. Спочатку він був у карантині, тепер - в ШІЗО. Балуху, як і Олегу Сенцову, можна писати через ФСВП-лист.

Як повідомлялося раніше, 26 травня 2016 року суд Чечні засудив Миколу Карпюка до 22,5 років ув'язнення, Клиха - до 20 років. Їх звинуватили у вбивстві російських військових у Грозному в 1994-95 роках. При цьому стороною обвинувачення не було надано жодних доказів того, що Клих і Карпюк знаходилися в Чечні в цей період.

Сенцов і Кольченко були затримані представниками російських спецслужб в анексованому Криму в травні 2014 року за обвинуваченням в організації терактів на півострові. У серпні 2015 року суд в російському Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва свою вину не визнали.

Український політв'язень Володимир Балух з 29 березня 2019 року перебуває у ВК-4 м.Торжок Тверської області (ФКУ ВК-4 УФСВН Росії по Тверській області), що порушує ст. 49 IV Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, яка забороняє переміщення жителів окупованих територій на територію країни-окупанта. "Суд" в Криму засудив Балуха до 4-х років і 11-ти місяців колонії і штрафу в розмірі 10 тис. рублів (близько 4 тис. грн) за сукупністю двох кримінальних справ. Причиною кримінального переслідування Володимира є його проукраїнська позиція в окупованому Росією Криму.