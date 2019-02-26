Моніторингова група "Майдану закордонних справ", "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" та редакції BlackSeaNews повідомляє: 20.04.2019 близько 20:11 (мч) до протоки Босфор увійшов розвідувальний корабель Її Величності королеви Великої Британії HMS Echo (H87).

Про це на своїй сторінці в Facebook пише Andrii Klymenko.

Гідрографічні судна класу Ехо призначені для проведення розвідувальних операцій на підтримку підводних човнів та наземних операцій морського десанту.

Такий корабель здатний забезпечити в реальному часі інформацію про навколишнє середовище, а також може виконувати завдання в антидиверсійній обороні та пошуку мін.

21 листопада 2018 року міністр оборони Великої Британії Гевін Вільямсон заявив, що HMS Echo буде працювати на Чорному морі протягом 2019 року для забезпечення свободи судноплавства та підтримки України.

19 грудня корабель вже був з візитом в Одесі.