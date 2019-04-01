Глави МЗС Туреччини, Польщі та Румунії - за вступ України до НАТО

21:01 19.04.2019 0 комментариев Украина

Україна і Грузія мають стати членами НАТО, що сприятиме зміцненню безпеки в Чорноморському регіоні, засади якої підриває своїми діями Росія.

Про це йшлося на тристоронній зустрічі міністрів закордонних справ Туреччини, Польщі та Румунії в Анкарі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«З точки зору безпеки наші країни (Чорноморського регіону – ред.) стикаються зі схожими проблемами"… Такі країни, як Грузія і Україна, повинні приєднатися до НАТО. Ми також наголошуємо, що ми жодним чином не визнаємо анексію Криму», - заявив на спільній прес-конференції міністр закордонних справ Румунії Теодор Мелешкану.

У свою чергу міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутовіч наголосив на важливості територіальної цілісності України та Грузії і заявив, що дії РФ в Чорному морі загрожують безпеці всієї Європи.

«Росія є загрозою для європейської безпеки, особливо через свою діяльність у Чорноморському регіоні, тому ми підтримуємо військову присутність НАТО в цьому регіоні», - сказав Чапутовіч.

Глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу запевнив у підтримці України на шляху до НАТО.

«Ми особливо прагнемо допомагати країнам у цьому регіоні (Чорноморському регіоні – ред.). Україна – одна з цих країн. Ми також прибічники того, що Грузія повинна бути включена в НАТО якомога швидше», - заявив Чавушоглу.

Також міністри наголосили на необхідності координації зусиль у справі боротьби з тероризмом, злагодженості дій та ефективної підготовки до саміту НАТО у Великій Британії наприкінці цього року.

Відповідаючи на запитання журналістів, очільники МЗС Польщі та Румунії висловилися за вступу Туреччини до ЄС, наголосивши на важливості відносин Туреччина-ЄС, ролі Туреччини в питанні стабільності на європейському континенті.

Міністри закордонних справ Туреччини, Польщі та Румунії домовилися провести ще одну зустріч у тристоронньому форматі 15 липня.



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