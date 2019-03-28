Підконтрольний Росії Верховний суд Криму 19 квітня продовжив до 15 травня запобіжний захід у вигляді утримання під вартою трьом фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір", затриманих під час масових обшуків 27 березня в Криму.

Про це повідомляється на сторінці громадської ініціативи "Кримська солідарність", передає УНН.

"Слухання щодо Асана Янікова, Ерфана Османова та Джеміля Гафарова (друга сімферопольська група - ред.) закінчені. Суд відхилив всі апеляційні скарги. Рішення суду першої інстанції залишено без змін. Всім трьом фігурантам термін утримання під вартою продовжений до 15 травня 2019 року", - йдеться в повідомленні.

Якповідомлялося раніше, 27 березня в анексована Криму російські силовики влаштували обшуки в будинках кримськотатарських активістів і затримали понад 20 осіб, включаючи тих, хто прийшов підтримати кримських татар, в чиїх будинках влаштували обшуки. Тих, що знімали обшуки, заарештували на 5 діб та оштрафували. До 15 травня ж заарештували затриманих за підозрою в нібито причетності до забороненої на території Росії і в анексована нею Криму організації "Хізб ут-Тахрір".

27 і 28 березня Київський райсуд Сімферополя заарештував всіх затриманих активістів.

29 березня російські силовики затримали 24-го кримськотатарського активіста Едему Яячікова, який після масових обшуків в Криму перебував у розшуку.