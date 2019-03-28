Украинские катера, захваченные в Керченском проливе, необходимо использовать в качестве мишеней при проведении показательных стрельб в Чёрном море.

Такое предложение выдвинул депутат Госдумы Александр Шерин в ответ на участившиеся заходы в черноморскую акваторию кораблей США и НАТО, сообщает «ВОЕННОЕ ОБОЗРЕНИЕ».



Депутат предложил украинские катера, захваченные в Керченском проливе, вывести на морской полигон в Черном море и провести по ним показательные стрельбы береговыми комплексами "Бастион" и "Бал".

При этом боевые стрельбы по катерам необходимо будет широко осветить в СМИ, засняв их на видео. По мнению Шерина, демонстрация эффективности российского оружия "остудит некоторые горячие головы" как на Украине, так и в НАТО с Соединенными Штатами.



"Может быть, когда люди увидят эффективность нашего оружия, тогда они поймут, что Российская Федерация настроена серьезно, и перестанут щекотать нам нервы"- заявил он, отметив, что подобные действия не приведут к росту напряженности в регионе, потому что проведение военных учений на своей территории является нормальным явлением.



Ранее в НАТО заявили, что принято решение увеличить количество кораблей в акватории Черного моря.

2 апреля в США пообещали, что НАТО обеспечит проход украинских судов через Керченский пролив в Азовское море и расширит масштабы воздушной разведки над акваторией.

