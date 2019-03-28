Оккупанты объявили о строительстве ЖК в зеленой зоне, расположенной между водопадом Учан-Су и "Поляной сказок" / Фото

20:01 19.04.2019 0 комментариев Крым

На так называемом "ЯМЭФ" было подписано соглашение о строительстве в оккупированной Ялте ЖК "Романовский квартал" - 77,5 тыс. кв. метров жилья построят на трех гектарах зеленой зоны, расположенной между водопадом Учан-Су и "Поляной сказок".

 ТАСС сообщает, что соглашение об этом между ООО "Столица" и "Советом министров" оккупированного Крыма было подписано в четверг в рамках т.н. Ялтинского международного экономического форума, ожидаемый объем инвестиций составит 3,2 млрд рублей, передают Примечания.

На сайте «Романовского квартала» можно найти подробное описание проекта: состоять он будет из 14-ти шестиэтажных зданий и займет территорию в три гектара. На территории предусмотрено создание объектов социальной и коммерческой инфраструктуры, а также развитой инфраструктуры для отдыха детей и взрослых.

На фото проекта видно, как многоэтажки буквально утопают в зелени близлежащих лесов. На представленной карте на сайте обозначен и участок, отведенный для строительства ЖК - это пустая поляна, расположенная неподалеку от Поляны сказок, легендарной Боткинской тропы, зоопарка, водопада Учан-Су и прочих достопримечательностей.

Пользователи соцсетей высказывают предположение, что при строительстве нового ЖК пострадает и близлежащая лесная зона южного побережья, а также полагают, что именно для таких "застроек" ранее была исключена сосна крымская из списка краснокнижных растений на территории республики Крым. Уже тогда эксперты говорили, что этот шаг может развязать руки застройщикам и привести к массовой вырубке лесов.




 



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