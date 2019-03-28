Членов так называемого "Международного клуба друзей Крыма", собравшихся на заседание в рамках Ялтинского международного экономического форума, предупредили о возможном давлении, вплоть до задержания или ареста за их открытую поддержку аннексии полуострова Россией.

Об этом сообщил постоянный представитель президента России в оккупированном Крыму Георгий Мурадов, передает ForPost.

Мурадов отметил, что в последние дни ситуация ухудшилась — и сказать, как раньше, что члены "клуба друзей Крыма могут свободно высказывать свою позицию, уже нельзя. Только в прошлом году были арестованы экс-председатель Социалистического народного фронта Альгирдас Палецкис (Литва) и руководитель «Конгресса неграждан» Александр Гапоненко (Латвия).

«Член клуба друзей Крыма от Литвы господин Палецкис находится сейчас в тюрьме, его арестовали по подозрению в шпионской деятельности в пользу России. Господин Гапоненко, который принимал участие в работе нашего клуба и в круглом столе зарубежных украинцев, был арестован латвийскими властями, четыре месяца провел в тюрьме, получил инфаркт, в тяжёлом состоянии был отпущен под подписку о невыезде, он не может выехать на лечение, его не отпускают», — сообщил Мурадов.

Самые свежие аресты произошли буквально накануне форума в Крыму.

«На днях арестовали во Франции Юбера Файяра, которому придумывают глупые обвинения в том, что он привозил на конкурс красоты девушек из ДНР для сутенёрства. То есть придумывают всё, что угодно», — возмутился постпред.

Георгий Мурадов предупредил всех иностранных граждан, присутствовавших на встрече "Клуба друзей Крыма", что они могут оказаться в похожей ситуации.