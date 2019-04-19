У Росії зібралися заборонити найбільше міжнародне агентство новин
|19:21 19.04.2019
|0 комментариев
|Россия
У Росії компанія "Роснефть" звинуватила міжнародне агентство новин Reuters у "відвертій брехні".
Про це повідомляють в Telegram-каналі "360tv", передає "Апостроф".
У компаніі зазначили, що публікація інформагентства "Ексклюзив: Венесуела обійшла санкції США, направивши продажу нафти через Росію" є відвертою брехнею, мета якої провокація проти "Роснефти".
"Змушені констатувати, що Reuters припинив діяльність як інформаційне агентство і засіб масової інформації. Ця структура систематично займається створенням і розповсюдженням цілеспрямованої дезінформації, легалізацій чуток в інтересах замовників, вигадує інформаційні приводи з метою нанесення шкоди російській економіці, російським компаніям і російській державі", - відзначили в компанії.
У зв'язку з цим "Роснефть" пообіцяла звернутися в поліцію, щоб припинити роботу Reuters в Росії.
Ещё на эту тему:
СМИ РФ опубликовали фейковые документы ОБСЕ о подготовке Украиной провокации на Азове / Документ
В Центральной Африке убиты российские журналисты: Они снимали документальный проект о работе ЧВК «Вагнер»
ПАСЕ приняла резолюцию по противодействию российской пропаганде
Работа «Газпром медиа» в Грузии подрывает национальную безопасность
У Болгарії поліція погрожує арештом голові української діаспори, яка обурилася російською пропагандою на держТБ
Пожар в Кемерово. В Госдуму РФ внесут законопроект, лишающий СМИ лицензии за «пляски на костях»
В Молдове вступил в силу запрет на российскую пропаганду
В Госдуму внесли законопроект об обязательном учреждении СМИ-иноагентами российских юрлиц
Парламент Молдовы запретил российскую телепропаганду
ЕС выделяет отдельный бюджет на борьбу с дезинформацией из России
Испания анализирует источник фейковых новостей о Каталонии на фоне подозрений в адрес РФ