У Росії зібралися заборонити найбільше міжнародне агентство новин

19:21 19.04.2019 0 комментариев Россия

У Росії компанія "Роснефть" звинуватила міжнародне агентство новин Reuters у "відвертій брехні".

Про це повідомляють в Telegram-каналі "360tv", передає  "Апостроф".

У компаніі зазначили, що публікація інформагентства "Ексклюзив: Венесуела обійшла санкції США, направивши продажу нафти через Росію" є відвертою брехнею, мета якої провокація проти "Роснефти".

"Змушені констатувати, що Reuters припинив діяльність як інформаційне агентство і засіб масової інформації. Ця структура систематично займається створенням і розповсюдженням цілеспрямованої дезінформації, легалізацій чуток в інтересах замовників, вигадує інформаційні приводи з метою нанесення шкоди російській економіці, російським компаніям і російській державі", - відзначили в компанії.

У зв'язку з цим "Роснефть" пообіцяла звернутися в поліцію, щоб припинити роботу Reuters в Росії.

 



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