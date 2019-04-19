Заступник глави МЗС РФ Александр Грушко заявив, що НАТО "демонізує військову активність" Росії у Чорному морі і насправді "там нічого не змінилося".

Як повідомляє "Європейська правда", про це він розповів у інтерв'ю російському агентству ТАСС.

"Як 200 років стояв там Чорноморський флот, так і стояв, в тому числі і в період, коли Крим був українським. Флот - це не тільки кораблі, надводні та підводні, це і морська піхота, і берегова оборона, і дуже сильний повітряний компонент. У цьому сенсі якість нашої військової присутності в Чорному морі ніяк не змінилася", - сказав Грушко.

За його словами, водночас Росія здійснює модернізацію своїх сил і засобів з урахуванням того, що і "натівська інфраструктура наближається до наших берегів".

"Але всі ці наші посилення абсолютно адекватні і пропорційні реальним потребам в плані зміцнення безпеки", - додав він.

Грушко зазначив, що найбільш серйозною проблемою з точки зору безпеки РФ вважає "спроби неприбрежних країн активізувати свою присутність".

"Ми фіксуємо збільшення кількості польотів розвідувальних операцій, спостерігаємо зростання повітряної активності в цьому регіоні. На все це ми будемо реагувати згідно з нашими уявленнями про те, що потрібно зробити для того, аби надійно забезпечити наші інтереси оборони і безпеки", - додав заступник глави МЗС РФ.

Як відомо, 4 квітня країни НАТО погодили заходи з посилення безпеки у Чорноморському регіоні. У НАТО заявили про підтримку своєї присутності у цьому регіоні з огляду нарощування Росією своєї військової потужності.