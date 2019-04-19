РФ вважає, що НАТО "демонізує" російську військову активність у Чорному морі

19:01 19.04.2019 0 комментариев Крым

Заступник глави МЗС РФ Александр Грушко заявив, що НАТО "демонізує військову активність" Росії у Чорному морі і насправді "там нічого не змінилося".

Як повідомляє "Європейська правда", про це він розповів у інтерв'ю російському агентству ТАСС.

"Як 200 років стояв там Чорноморський флот, так і стояв, в тому числі і в період, коли Крим був українським. Флот - це не тільки кораблі, надводні та підводні, це і морська піхота, і берегова оборона, і дуже сильний повітряний компонент. У цьому сенсі якість нашої військової присутності в Чорному морі ніяк не змінилася", - сказав Грушко.

За його словами, водночас Росія здійснює модернізацію своїх сил і засобів з урахуванням того, що і "натівська інфраструктура наближається до наших берегів".

"Але всі ці наші посилення абсолютно адекватні і пропорційні реальним потребам в плані зміцнення безпеки", - додав він.

Грушко зазначив, що найбільш серйозною проблемою з точки зору безпеки РФ вважає "спроби неприбрежних країн активізувати свою присутність".

"Ми фіксуємо збільшення кількості польотів розвідувальних операцій, спостерігаємо зростання повітряної активності в цьому регіоні. На все це ми будемо реагувати згідно з нашими уявленнями про те, що потрібно зробити для того, аби надійно забезпечити наші інтереси оборони і безпеки", - додав заступник глави МЗС РФ.

Як відомо, 4 квітня країни НАТО погодили заходи з посилення безпеки у Чорноморському регіоні.  У НАТО заявили про підтримку своєї присутності у цьому регіоні з огляду нарощування Росією своєї військової потужності.



Ещё на эту тему:

20:21 19.04.2019
Захваченные украинские катера оккупанты предложили использовать как мишени
16:21 19.04.2019
У Кремлі прокоментували можливість передачі Україні моряків після вироку
13:21 19.04.2019
Береговая оборона Черноморского флота оккупантов поднята по учебной тревоге
12:01 19.04.2019
Аварию большого десантного корабля "Цезарь Куников" оккупанты пытались выдать за учения / Фото
16:21 18.04.2019
Посольство США: рішення російського суду щодо українських моряків «жахливе»
12:41 18.04.2019
Морпехи и экипаж корабля ЧФ оккупантов отработали погрузку морского десанта
11:21 18.04.2019
Захист оскаржить рішення суду Москви щодо продовження тримання під вартою військовополонених українських моряків
08:41 18.04.2019
ЄС відреагував на рішення "суду" РФ щодо полонених моряків і нагадав про санкції
08:01 18.04.2019
До справи українських моряків долучили резолюцію ООН, яка визнає їх військовополоненими
20:41 17.04.2019
Російський суд продовжив арешт всім 24 військовополоненим морякам
17:41 17.04.2019
У МЗС прокоментували "судилище" над українськими військовополоненими моряками
15:21 17.04.2019
Московський "суд" залишив під вартою до липня 8 українських моряків
Новости
Азербайджан Азербайджан
14:01 16.04.2019
Азербайджан и Беларусь будут производить тракторы в Турции
15:01 12.04.2019
Реализация Трансадриатического газопровода близится к завершению
14:21 11.04.2019
Названа дата встречи глав МИД Азербайджана и Армении в Москве
15:41 01.04.2019
ПВО Азербайджана проводят спецучения / Видео
Все новости страны
Армения Армения
11:21 15.04.2019
Танкисты ЮВО в ходе учений в Армении израсходовали более 2 тысяч боеприпасов
13:21 12.04.2019
Суд у Вірменії відмовився закривати справу проти колишнього президента
09:41 09.04.2019
В Ереване СНГ обсудит методы борьбы с беспилотниками
12:41 28.03.2019
Российские военнослужащие в горах Армении открыли огонь из «Градов»
Все новости страны
Болгария Болгария
10:21 12.04.2019
У Болгарії через протести поліція заблокувала Габрово
09:41 11.04.2019
ВМС Болгарии вновь попробуют выбрать поставщика патрульных кораблей
15:41 05.04.2019
Парламент Болгарии принял отставку министра юстиции на фоне скандала с недвижимостью
12:41 03.04.2019
ЕС одобрил выделение 33 млн евро на проект транзита азербайджанского газа в Болгарию
Все новости страны
Греция Греция
18:21 19.04.2019
Греція може конфіскувати німецькі активи через невиплату репарацій
15:21 19.04.2019
Греція стурбована купівлею російської С-400 Туреччиною
09:41 18.04.2019
Греція вимагає від Німеччини нових репарацій за Другу світову війну
20:01 17.04.2019
Удар молнии на Акрополе поразил 4-х человек
Все новости страны
Грузия Грузия
14:21 19.04.2019
С начала года экспорт из Грузии в ЕС снизился, а в страны СНГ - вырос
17:21 12.04.2019
Зенитчики ЮВО страны-оккупанта провели учение по защите важных объектов в непризнанной Абхазии
16:09 12.04.2019
На российской военной базе в непризнанной Южной Осетии проводят боевые стрельбы
17:01 11.04.2019
Грузия договорилась с "Газпромом" о поставках газа
Все новости страны
Молдова Молдова
17:21 18.04.2019
У Молдові затримали найманця з Донбасу
10:41 18.04.2019
Российские военные в непризнанном Приднестровье провели учения с боевыми стрельбами
12:41 17.04.2019
В Молдове задержаны высокопоставленные чиновники одного из самых больших ведомств
17:21 16.04.2019
Депутати партії Додона цілою фракцією полетіли в Москву
Все новости страны
Россия Россия
19:21 19.04.2019
У Росії зібралися заборонити найбільше міжнародне агентство новин
18:41 19.04.2019
В МЗС РФ назвали "червону лінію", після якої Росія готова розглянути вихід з Ради Європи
16:01 19.04.2019
Европарламент создает совместный фонд обороны ЕС
14:41 19.04.2019
Новый российский самолет потерпел неудачу при первом полете
Все новости страны
Румыния Румыния
14:01 19.04.2019
На румынской таможне задержали изобретательных контрабандистов / Фото
17:01 18.04.2019
Румыния и Турция проведут военно-политические консультации
10:01 18.04.2019
У Бухаресті обговорили посилення східного флангу НАТО
16:01 17.04.2019
Иордания решила отозвать своего посла из Румынии
Все новости страны
Турция Турция
18:01 19.04.2019
В Туреччині затримали шпигунів ОАЕ, розслідують зв’язок з вбивством Хашоггі
15:41 19.04.2019
Крупнейшие судостроители Европы запустили единую платформу цифровизации
10:01 19.04.2019
ЕС: Турция приняла 3,6 млн сирийских беженцев
17:41 18.04.2019
Туреччина погрожує Північній Македонії затримати її вступ в НАТО
Все новости страны
Украина Украина
20:41 19.04.2019
"Суд" у Криму продовжив арешт трьом фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір"
20:21 19.04.2019
Захваченные украинские катера оккупанты предложили использовать как мишени
20:01 19.04.2019
Оккупанты объявили о строительстве ЖК в зеленой зоне, расположенной между водопадом Учан-Су и "Поляной сказок" / Фото
19:41 19.04.2019
Оккупанты предупредили "друзей Крыма" о возможном давлении за поддержку аннексии полуострова Россией
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс