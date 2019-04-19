В МЗС РФ назвали "червону лінію", після якої Росія готова розглянути вихід з Ради Європи

18:41 19.04.2019 0 комментариев Россия

Заступник глави МЗС РФ Александр Грушко заявив, що "червоною лінією", після якої Росія готова "фундаментально визначитись" щодо майбутнього Ради Європи, може стати неучасть росіян у виборах генсека Ради Європи.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він розповів у інтерв'ю російському агентству ТАСС.

"Ми сказали, вибори генерального секретаря на червневій сесії, і зрозуміло, що якщо рішення не буде знайдено, то нам доведеться вже в фундаментальному плані визначатися щодо майбутнього Ради Європи", - сказав Грушко, відповідаючи на запитання, чи є для РФ "червона лінія", після якої стане зрозуміло, що РФ має покинути Раду Європи.

Водночас Грушко додав, що багато хто у Раді Європи розуміє, що  "у Ради Європи без Росії майбутнього немає". "Про це прямо заявляють багато провідних політиків", - сказав він.

16-17 травня у Гельсінкі відбудеться сесія Комітету міністрів Ради Європи, участь у ній візьме голова МЗС РФ Сергєй Лавров.

Грушко заявив, що у РФ сподіваються на ухвалення Комітетом міністрів рішення, яке б створило умови, аби "російська делегація вже на червневій сесії могла працювати абсолютно повноцінно".

ПАРЄ позбавила російську делегацію права голосу у зв’язку з анексією Криму, а РФ у відповідь перестала брати участь у сесіях Асамблеї.

У червні 2017 року Росія перестала сплачувати свій внесок та обіцяє відновити його, коли "ПАРЄ усуне загрозу подальшої дискримінації національних делегацій".

Торік генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд заявив, якщо Росія не відновить платежі у бюджет Ради Європи у 2019 році, її участь в статутних органах буде припинена.

Минулого року Лавров заявив, що Росія сама вийде з Ради Європи, якщо постане питання про її виключення.



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