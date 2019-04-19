Греція може конфіскувати німецькі активи через невиплату репарацій

18:21 19.04.2019 0 комментариев Греция

Грецький уряд може піти на конфіскацію німецької власності у країні, якщо Берлін не погодиться на виплату репарацій.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

У середу парламент Греції після 24-годинних дебатів ухвалив доповідь, в якій міститься заклик до уряду відновити офіційні вимоги до Німеччини з приводу виплати репарацій. Сума виплат перевищує 300 млрд євро.

У парламенті Греції працювали над цією доповіддю з 2016 року, але прем’єр Алексіс Ципрас відкладав винесення питання на голосування через залежність від міжнародних кредиторів.

В якості першого кроку у процесі вимоги репарацій Ципрас пообіцяв направити Берліну вербальну ноту і добиватися виплати дипломатичними і юридичними шляхами.

Німецький уряд послідовно заявляє, що питання виплати репарацій закрите.

За даними Spiegel, якщо Німеччина продовжить відмовляти Греції в даних вимогах, Афіни спочатку хочуть вдатися до різних юридичних методів: подати скаргу до Міжнародного суду в Гаазі і звернутися в міжнародний арбітраж в Лондоні. Однак експерти скептичні щодо цих варіантів.

Інша можливість полягає в тому, щоб чинити тиск на Німеччину через конфіскацію німецького майна в Греції. Колишній генеральний прокурор Нікос Параскевопулос раніше вже висловлював подібні погрози.

Видання зазначає, що досі жоден грецький уряд не наважився на цей крок через страх зіпсувати відносини з Німеччиною як з кредитором і торговим партнером, а також відлякати німецьких туристів.

Такий жорсткий крок безперечно серйозно обтяжить відносини Берліна і Афін, тому це крайній захід на випадок, якщо всі дипломатичні та юридичні шляхи зазнають невдачі, зазначає Spiegel.



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