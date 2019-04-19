В Туреччині затримали шпигунів ОАЕ, розслідують зв’язок з вбивством Хашоггі

18:01 19.04.2019 0 комментариев Турция

У понеділок Туреччина затримала двох співробітників розвідки в Стамбулі, які зізналися, що шпигували за арабськими громадянами від імені Об'єднаних Арабських Еміратів.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

Як повідомив високопоставлений турецький чиновник в п'ятницю, Туреччина розслідує, чи пов'язане прибуття одного із затриманих з убивством у минулому році саудівського журналіста Джамаля Хашоггі в консульстві Саудівської Аравії в Стамбулі.

Критик саудівського королівського двору Джамаль Хашоггі був убитий у консульстві королівства у Стамбулі 2 жовтня.

Саудівська прокуратура стверджує, що журналіста убили після того, як не змогли добровільно переконати його повернутись у Саудівську Аравію.

Турецька сторона впевнена, що Хашоггі планували убити заздалегідь, з високою вірогідністю - за вказівкою оточення наслідного принца або й самого принца.

Декілька країн ЄС, Канада і США запровадили санкції проти підозрюваних у причетності до вбивства. Крім того, кілька країн заборонили експорт зброї у Саудівську Аравію.

 



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