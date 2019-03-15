Італійський лоукостер - авіакомпанія Ernest Airlines запустив рейси Рим - Одеса - Рим.

Як передає кореспондент УНІАН, про це було повідомлено на спільній прес-конференції керівництва Міжнародного аеропорту «Одеса» та авіакомпанії Ernest Airlines.

Як зазначив президент Ernest Airlines Шаді Ель Таннір, Одеса є одним із головних центрів комерції та туризму в Україні. Тому нове авіасполучення відкриває нові можливості для українських та італійських туристів і бізнесменів.

«Італія - один із найпопулярніших напрямів для жителів України. Встановлення прямого зв'язку Одеси з Італією відкриє нові можливості для розвитку бізнесу, туристичних маршрутів і сприятиме зміцненню міжнародних відносин», - сказав він.

Польоти виконуватимуться круглий рік, два рази на тиждень: щочетверга і щонеділі. Для цього задіяні сучасні літаки типу Airbus A320, а обслуговувати пасажирів на борту буде італійська сервісна компанія Buy on Board.

Ціни на квитки починаються від 39 євро в одну сторону (з ручною поклажею).

Виліт з Одеси в четвер о 00:40, прибуття до Рима о 1.55. У зворотному напрямку – 20.40, прибуття до Одеси опівночі. У неділю виліт з Одеси о 21:40, прибуття в Італію о 23.00. У зворотному напрямку - о 17.40, прибуття о 21.00.