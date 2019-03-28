На території окупованого Росією Криму лише 249 дітей здобувають освіту українською мовою.

Про це повідомляють у Моніторинговій місії ООН з прав людини в Україні, передає Інтерфакс-Україна.

"За даними нашого моніторингу, відсутній прогрес у виконанні постанови Міжнародного суду ООН щодо Криму. Кількість дітей, які здобувають освіту українською мовою, знизилася критично: з 12 тис. 694 дітей у 2013-2014 навчальному році до 249 дітей у 2018-2019 навчальному році", - йдеться в повідомленні Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні у Facebook у п'ятницю.

В ООН закликали Росію діяти відповідно до постанови Міжнародного суду ООН від 19 квітня 2017 року, зокрема, забезпечити доступність освіти українською мовою в Криму, а також утриматися від обмежень представницьких органів кримських татар, у тому числі меджлісу.