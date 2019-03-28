В окупованому Криму кількість дітей, що навчаються українською мовою, скоротилася з 12 тис. до 250
|17:21 19.04.2019
|0 комментариев
|Крым
На території окупованого Росією Криму лише 249 дітей здобувають освіту українською мовою.
Про це повідомляють у Моніторинговій місії ООН з прав людини в Україні, передає Інтерфакс-Україна.
"За даними нашого моніторингу, відсутній прогрес у виконанні постанови Міжнародного суду ООН щодо Криму. Кількість дітей, які здобувають освіту українською мовою, знизилася критично: з 12 тис. 694 дітей у 2013-2014 навчальному році до 249 дітей у 2018-2019 навчальному році", - йдеться в повідомленні Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні у Facebook у п'ятницю.
В ООН закликали Росію діяти відповідно до постанови Міжнародного суду ООН від 19 квітня 2017 року, зокрема, забезпечити доступність освіти українською мовою в Криму, а також утриматися від обмежень представницьких органів кримських татар, у тому числі меджлісу.
Ещё на эту тему:
Оккупанты объявили о строительстве ЖК в зеленой зоне, расположенной между водопадом Учан-Су и "Поляной сказок" / Фото
Оккупанты предупредили "друзей Крыма" о возможном давлении за поддержку аннексии полуострова Россией
В оккупированном Россией Севастополе вместе с автомобилями обвалилась парковка / Фото
В оккупированном Крыму начинается "Ялтинский международный экономический форум": ожидания и реальность
В аннексированном Крыму состоялась своеобразная акция протеста: жители потребовали, чтобы оккупанты считались с их мнением
Оккупанты анонсировали запуск пробного поезда по Керченскому мосту
Оккупированный Крым наладил "торгово-экономические отношения" с непризнанной Осетией
Українцю, що облив пам'ятник "ввічливим людям", перекваліфікація кримінальної справи в адміністративну "не загрожує"
В окупованому Криму зник колишній заступник колаборанта Аксьонова